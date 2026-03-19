Ex-satanista vira santo: conheça Bartolo Longo, canonizado pelo Vaticano

Por Flipar
Trata-se de Bartolo Longo, advogado italiano que, antes de abraçar a fé católica, se envolveu com práticas ocultistas.
Nascido em 1841 em Latiano, na região de Puglia, ele veio de uma família rica e católica.
Foi nesse período que Longo se afastou da fé e se aproximou do satanismo.
Ele chegou a liderar rituais por mais de um ano, em um contexto em que o ocultismo era frequentemente usado como ferramenta de oposição ao Papa.
Após uma fase de crise pessoal, buscou ajuda de um amigo e reencontrou o catolicismo, dedicando o resto da vida à fé.
Após sua conversão, ele se dedicou intensamente à promoção do Rosário, tornando-se um dos seus maiores defensores.
Longo passou a trabalhar e se dedicar a atividades religiosas em Pompeia, colaborando com a condessa Marianna Farnararo De Fusco.
Segundo explicou o postulador Carlo Calloni em entrevista a jornalistas em Roma, o destaque de sua canonização está no fato de Longo ser um leigo, e não um sacerdote ou religioso.
Ele também passou a se dedicar a ações sociais voltadas para órfãos e pessoas em situação de pobreza.
Longo foi beatificado por João Paulo II nos anos 1980 e canonizado em 2025 por Leão XIV.
Entre os outros novos santos está o arcebispo católico armênio Inácio Maloyan.
Completam a lista dos novos santos Pedro To Rot, Vincenza Maria Poloni, Carmen Rendíles Martínez, Maria Troncatti e José Gregorio Hernández.