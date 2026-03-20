Saiba quem tem direito ao bônus do INSS em 2026

Por Flipar
Esse bônus não é um benefício automático do INSS, mas sim o pagamento de valores devidos após processos judiciais concluídos. Ou seja, trata-se de uma reparação financeira que reconhece a luta dos segurados contra atrasos ou erros em aposentadorias e auxílios.
O bônus é destinado a quem venceu processos contra o INSS, seja por revisão de aposentadoria ou concessão de auxílio atrasado. É importante destacar que não cabe mais recurso nesses casos, garantindo o direito ao pagamento.
Os valores pagos seguem o limite de até 60 salários mínimos, o que em 2026 corresponde a R$ 90.600. Acima disso, o pagamento entra na regra dos precatórios, com calendário específico.
Para que o bônus seja liberado, o juiz responsável deve ter assinado a ordem de pagamento (RPV) em janeiro de 2026. Esse detalhe assegura que apenas processos concluídos entram no lote.
Na 4ª Região, que abrange RS, PR e SC, foram contemplados 29.999 segurados. Essa área concentra grande número de processos previdenciários, refletindo a força da mobilização local.
Já na 1ª Região, que inclui DF, GO, MT, BA, PI, MA e outros estados, 19.826 pessoas foram beneficiadas. A diversidade geográfica mostra a abrangência nacional da medida.
No Nordeste, a 5ª Região contempla PE, CE, AL, SE, RN e PB, somando 15.871 segurados. Essa liberação representa alívio para milhares de famílias que aguardavam há anos.
Em Minas Gerais, a 6ª Região garantiu o pagamento para 10.796 segurados. O estado, com forte presença de aposentados, celebra a chegada desse recurso extra.
Diferentemente do 13º salário, o bônus não é automático. O segurado deve consultar a lista de pagamentos disponível nos sites dos Tribunais Regionais Federais para confirmar se foi contemplado
Os valores já foram transferidos para as contas dos TRFs e estarão disponíveis em março de 2026. Portanto, é essencial verificar o quanto antes para não perder o prazo.
Enquanto o bônus segue a regra das RPVs, valores acima de 60 salários mínimos entram na categoria de precatórios. Nesse caso, o pagamento segue calendário anual e pode demorar mais.
Em resumo, o bônus de R$ 1,8 bilhão representa justiça e reparação para quem buscou seus direitos contra o INSS. Mais do que um pagamento, é um marco de valorização dos idosos e da força da cidadania.