Baianas de acarajé: mulheres fortes guardiãs do sabor e da tradição

Em Salvador, foi inaugurada no fim de 2025 a primeira efígie de uma baiana de acarajé, homenageando Cira do Acarajé, precursora de um dos tabuleiros mais famosos da cidade. O monumento foi erguido na praça Oxum Baeté, no bairro de Itapuã, onde fica uma das barracas que levam o nome da baiana. É memória viva em praça pública.