Mestrinho se reúne com João Gomes e Jota.pê para gravação no Pelourinho

Por Flipar
O projeto ?Dominguinho? foi lançado em 2025 e gravado no Sítio Histórico de Olinda, além de ter reunido os três artistas. O projeto homenageou o legado de Dominguinhos e foi concebido com a proposta de valorizar a música nordestina e suas raízes, ao mesmo tempo em que incorpora uma abordagem contemporânea nos arranjos e interpretações.
Dominguinhos, nome artístico de José Domingos de Morais, nasceu em 1941 e faleceu em 2013. Foi um dos maiores sanfoneiros, cantores e compositores do Brasil, amplamente reconhecido como o principal herdeiro artístico de Luiz Gonzaga. Natural de Pernambuco, teve papel fundamental na modernização de gêneros como forró, baião e xote, ao integrá-los a influências do jazz, da bossa nova e do choro.
O trabalho reúne 12 faixas e destaca a fusão entre a música nordestina tradicional e arranjos contemporâneos. O repertório inclui um medley de ?Mete um Block Nele? e ?Ela Tem?, a inédita ?Flor? e uma releitura de ?Pontes Indestrutíveis?, da banda Charlie Brown Jr..
O projeto alcançou grande repercussão e conquistou o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, além de prêmios importantes no Prêmio Multishow. O trio tem uma agenda cheia, com show marcado no Allianz Parque e participação no Rock in Rio 2026.
?Foi um projeto que nasceu do nada, sem planejamento nenhum, e o barulho foi muito maior do que a gente esperava. Virou o disco de maior barulho dos três?, afirmou Jota.pê ao comentar a origem e a repercussão do trabalho em entrevista.
O trio já planeja novos passos, como um cruzeiro temático previsto para dezembro de 2026. Entre os dias 12 e 15, Mestrinho, João Gomes e Jota.pê comandam o ?Dominguinho em Alto-Mar?, a bordo do MSC Divina, com saída do Porto de Santos. A programação, com cerca de 72 horas, propõe uma imersão na música brasileira, com shows do trio, encontros inéditos e participações especiais ainda não reveladas.
Mestrinho, nome artístico de Erivaldo Júnior Alves de Oliveira, nasceu em Itabaiana, Sergipe, em 18 de novembro de 1988. É sanfoneiro, cantor, compositor e arranjador, e ganhou destaque ao dominar a sanfona ainda jovem, por volta dos 21 anos.
Oriundo de uma família de músicos, tem forte herança musical: seu avô foi o tocador de oito baixos Manezinho do Carira; seu pai, Erivaldo de Carira, também é sanfoneiro; seu irmão, Erivaldinho, segue o mesmo caminho; e sua irmã, Thaís Nogueira, atua como cantora.
Mestrinho começou cedo a se interessar pela música. Ele ganhou o primeiro acordeon aos 5 anos e, aos 6, já tocava sanfona, quando aprendeu ?Asa Branca?. Pouco depois, passou a fazer testes para bandas e iniciou participações em apresentações e turnês.
Aos 17 anos, se mudou para São Paulo em busca de novas oportunidades, onde fundou o Trio Juriti e ampliou sua experiência profissional. Em seguida, recebeu convite de Dominguinhos para integrar sua banda, e se tornou músico fixo do artista.
A carreira solo teve início em 2014, com o álbum ?Opinião?, e seguiu com trabalhos e parcerias com nomes como Gilberto Gil, Hermeto Pascoal e Elba Ramalho, com quem também excursionou no Brasil e no exterior. Destacou-se ainda como o primeiro sanfoneiro a realizar um show solo no Rock in Rio.
Em 2024, Mestrinho venceu o Grammy Latino ao lado de Mariana Aydar com o álbum ?Mariana e Mestrinho?, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. Após a conquista, agradeceu ao público, aos colegas e aos concorrentes e destacou a importância de quem apoiou o projeto.
Em março de 2026, Mariana Aydar e Mestrinho lançaram ?Mariana e Mestrinho – Ao Vivo – Te Vejo No Palco? nas plataformas digitais. O trabalho apresenta novas versões de faixas do repertório anterior, além de regravações de clássicos.
Sua discografia solo inclui ?Solitude?, lançado em 2021; ?Grito de Amor?, lançado em 2019; e ?É Tempo para Viver?, lançado em 2017. Também integra outros projetos, como ?Tocante?, com Lulinha Alencar, e trabalhos colaborativos com Nicolas Krassik, além do registro ?Mestrinho no Estúdio Showlivre (Ao Vivo)?, entre outros.
Entre suas músicas mais conhecidas estão ?Enquanto a chuva não vem?, ?Saudade chama por você? e ?O mundo é nós?, parceria com Bráulio Bessa que integrou a trilha sonora da novela “Mar do Sertão”. O repertório também inclui ?Eu e você? e ?Ansiosos pra viver?.