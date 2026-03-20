Mestrinho se reúne com João Gomes e Jota.pê para gravação no Pelourinho

O projeto ?Dominguinho? foi lançado em 2025 e gravado no Sítio Histórico de Olinda, além de ter reunido os três artistas. O projeto homenageou o legado de Dominguinhos e foi concebido com a proposta de valorizar a música nordestina e suas raízes, ao mesmo tempo em que incorpora uma abordagem contemporânea nos arranjos e interpretações.