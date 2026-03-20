Musical de Tim Maia estrelado por Thór Junior estreia no RIo de Janeiro

Ao longo da carreira, também atuou como backing vocal de artistas como Jammil e Uma Noites, Babado Novo, Timbalada e Harmonia do Samba, além de participar de programas como ?Domingão do Faustão?, ?Programa do Jô? e ?Encontro com Fátima Bernardes?. Também esteve presente em festivais e eventos por todo o país, incluindo o Carnaval de Salvador, onde se apresentou por nove anos.