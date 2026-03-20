Na Ucrânia, Sean Penn ganha Oscar simbólico feito com metal de trem destruído na guerra

Por Flipar

Como forma de agradecimento por seu apoio à Ucrânia, a estatal ferroviária do país entregou ao ator uma estatueta simbólica inspirada no Oscar, feita com metal retirado de um vagão de trem danificado por ataques russos.
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A peça foi apresentada pelo executivo Oleksandr Pertsovskyi e celebra o engajamento de Penn com a causa ucraniana, que inclui visitas ao país e um documentário sobre o conflito.
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Além da vitória no Oscar, Sean Penn ganhou outros prêmios por “Uma Batalha Após a Outra”. Ele venceu no London Critics? Circle Film Awards, no Vancouver Film Critics Circle Awards e no Bafta.
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Sean Penn, aliás, é o produtor executivo de “Manas”, primeiro longa de ficção da diretora brasileira Marianna Brennand. Penn conheceu Brennand em Cannes, em 2024, quando ela ganhou o prêmio Women in Motion Emerging Talent Award.
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Com a iniciativa, Sean Penn volta a chamar atenção para seu lado atuante na defesa de causas importantes. Fora das telas, é conhecido por seu ativismo político e humanitário, sempre guiado por uma personalidade intensa, engajada e muitas vezes controversa.
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Sean Justin Penn nasceu em 17 de agosto de 1960, em Santa Monica, Califórnia. Ele tem uma trajetória marcada por atuações intensas. Deu vida a personagens complexos e emocionalmente profundos, tornando-se um ícone do cinema contemporâneo.
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Ele é ator, produtor, diretor de cinema e roteirista. Filho do diretor Leo Penn e da atriz Eileen Ryan, cresceu em um ambiente artístico. Seu irmão, Michael Penn, era músico.
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Sean Penn iniciou sua carreira como ator na televisão, aparecendo em séries como “Os Prisioneiros” (1974?1983) e “Barnaby Jones, O Detetive” (1973?1980).
reprodução Berbaby Jones, O Detetive

Depois de pequenos papéis em filmes para a TV, Sean Penn só surgiu nos cinemas em 1981, com o drama militar “Toque de Recolher”.
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Em 1982, Sean Penn protagonizou seu primeiro filme, a comédia “Picardias Estudantis”. A trama aborda as aventuras de um grupo de estudantes do ensino médio do sul da Califórnia.
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Depois disso, Penn foi protagonista em vários filmes nos anos 1980, como “Juventude em Fúria” (1983), “Adeus à Inocência” (1984) e o drama policial “Caminhos Violentos” (1986).
reprodução Caminhos Violentos

Em 1996, o ator recebeu sua primeira indicação ao Oscar pelo atuação em “Os Últimos Passos de um Homem” (1995), dirigido por Tim Robbins.
reprodução Os Últimos Passos de um Homem

Ele ainda voltaria a ser indicado em outras duas oportunidades, por “Poucas e Boas” (1999) e “Uma Lição de Amor” (2001).
reprodução poucas e Boas

Em 2003, Penn protagonizou o longa “Sobre Meninos e Lobos”, dirigido pelo Clint Eastwood, e faturou sua primeira estatueta do Oscar na categoria de Melhor Ator.
reprodução Sobre Meninos e Lobos

O segundo Oscar de Melhor Ator de Penn veio em “Milk: A Voz da Igualdade”. O filme conta a história de Harvey Milk, ativista americano que lutou pelos direitos dos gays e se tornou a primeira autoridade eleita a se assumir nessa condição na Califórnia.
Reprodução/Universal Studios / Reprodução

Outros exemplos de filmes marcantes na carreira de Sean Penn são “21 Gramas” (2003), “Árvore da Vida” (2011) e “A Vida Secreta de Walter Mitty” (2013).
reprodução A Vida Secreta de Walter Mitty

Além de sua atuação, Penn também se aventurou na direção, estando à frente de filmes como “A Promessa” (2001) e “Na Natureza Selvagem” (2007).
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Sean Penn foi casado com a cantora Madonna. O relacionamento entre o ator e a Rainha do Pop foi conturbado, com rumores de maus tratos e agressões por parte de Penn.
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Depois de se separar de Madonna, Sean Penn foi casado com a atriz Robin Wright, entre 1996 e 2010. Eles tiveram dois filhos juntos.
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