Arquipélago brasileiro formado por 21 ilhas vulcânicas abriga ‘melhor praia do mundo’ e se tornou um paraíso para golfinhos

Por Flipar
Um dos maiores destaques é a Baía dos Golfinhos, onde centenas ? às vezes milhares ? de golfinhos-rotadores aparecem ao amanhecer para descansar e se reproduzir, criando um espetáculo natural raro e constante.
O arquipélago também é um centro vital de pesquisas para o Projeto Tamar, que monitora a desova de tartarugas marinhas em locais como a Praia do Leão e a Baía do Sueste.
A região abriga mais de 230 espécies de peixes, corais e naufrágios como o da Corveta Ipiranga. As águas quentes, influenciadas pela Corrente Sul Equatorial, mantêm temperatura média de 26 °C durante todo o ano, favorecendo mergulhos com excelente visibilidade.
As praias de Noronha são divididas entre o Mar de Dentro, voltado para o continente, e o Mar de Fora, com águas mais agitadas, voltado para o continente africano.
Outros pontos imperdíveis incluem a Baía dos Porcos, com vista para o Morro Dois Irmãos, e a Trilha da Atalaia, que funciona como um aquário natural de acesso restrito.
Manter esse nível de preservação exige regras rígidas e custos específicos para os visitantes. Em 2026, a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) passou a custar a partir de 105,79 reais por dia.
O valor é progressivo, ou seja, quanto mais dias, mais caro fica. O ingresso do Parque Nacional tem validade de dez dias e valores diferenciados para brasileiros e estrangeiros.
O projeto não atua apenas no mar, mas também na comunidade. Ele promove oficinas, palestras e atividades com os moradores e as crianças da ilha para fortalecer a consciência ecológica.