Soberanos dos céus: entenda as características que separam — e unem — gaviões, falcões e águias

Por Flipar
Alguns exemplos são a águia-careca e a águia-real. Elas costumam habitar áreas abertas, montanhosas ou próximas a grandes corpos d?água e caçam presas relativamente grandes.
Elas são oportunistas e caçam desde peixes até mamíferos de médio porte. Além disso, têm visão extremamente aguçada, permitindo identificar movimentos a mais de 3 quilômetros de distância.
As águias também constroem ninhos enormes, geralmente em locais elevados e de difícil acesso, e tendem a ter uma postura mais solitária e territorial.
Os gaviões pertencem à família Accipitridae, assim como as águias, mas incluem espécies adaptadas a ambientes mais fechados, como florestas e áreas urbanas.
Diferentemente das águias e gaviões, os falcões contam com asas longas e pontiagudas em formato de foice, adaptadas para voos rápidos e diretos em áreas abertas.
Outra característica marcante é a forma como matam suas presas: em vez de usar apenas as garras, eles contam com um ?dente? na borda do bico usado para quebrar o pescoço da vítima.