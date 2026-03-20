Costa dos Corais: maior recife costeiro do Brasil sofre com aquecimento e pressão ambiental

Por Flipar

Especialistas apontam que os recifes vêm sofrendo com o aumento da temperatura dos oceanos. Esse fenômeno está ligado às mudanças climáticas globais.
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O chamado branqueamento dos corais ocorre quando esses organismos expulsam as algas que garantem sua sobrevivência. Sem elas, os corais ficam mais vulneráveis.
montagem/reprodução tv globo

Estudos recentes indicam episódios significativos de branqueamento entre 2023 e 2024. Em áreas rasas, a mortalidade pode atingir níveis elevados.
wikimedia commons/Jobosco

Pesquisadores destacam que ondas de calor marinhas intensas têm sido registradas com mais frequência. Esse cenário agrava o estresse nos recifes.
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Apesar dos impactos, o turismo na região continua permitido, desde que regulamentado. Áreas como Maragogi adotam limites de visitação e regras ambientais.
reprodução/Rádio e TV Justiça

Autoridades e especialistas defendem o fortalecimento da fiscalização e da educação ambiental. O objetivo é reduzir os danos causados pela atividade humana.
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Os recifes têm papel essencial na proteção do litoral. Eles funcionam como barreiras naturais contra a força das ondas.
ICMBio

Também são responsáveis pela formação de piscinas naturais, que atraem visitantes. Essas áreas exigem manejo cuidadoso para evitar degradação.
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De acordo com especialistas, a recuperação dos corais depende da redução das pressões ambientais. Ações conjuntas podem ajudar a preservar esse ecossistema.
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Em Piaçabuçu , Alagoas, também há regras para limitar visitantes em passeios nas dunas, com guias conscientizando sobre preservação e os efeitos do aquecimento global.
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