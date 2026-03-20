Famosos de Hollywood que têm raízes alemãs: sabia de todos?

Por Flipar
Leonardo DiCaprio ? Ator nascido em Los Angeles em 11/11/1974, tem ascendência alemã pela mãe, Irmelin, nascida na Alemanha e filha de uma família que imigrou após a Segunda Guerra Mundial. Suas raízes maternas vêm de regiões tradicionais do país, preservadas pela família ao longo das gerações.
Sandra Bullock ? Atriz nascida na Virgínia em 26/7/1964, é filha de Helga Mathilde, alemã nascida em Nuremberg e integrante de uma família profundamente ligada à cultura germânica. A atriz cresceu ouvindo alemão em casa e mantendo contato frequente com parentes no país.
Bruce Willis ? Ator nascido na Alemanha Ocidental em 19/3/1955, é filho de uma alemã, Marlene, natural de Kassel, que se casou com um militar americano. Sua infância reflete a mistura das duas culturas, já que viveu os primeiros anos em território alemão antes de se mudar para os Estados Unidos.
Kirsten Dunst ? Atriz nascida em Nova Jersey em 30/4/1982, tem ascendência alemã pelo pai, Klaus Dunst, nascido na Alemanha e integrante de uma tradicional família do Norte europeu. Ela manteve dupla cidadania durante parte da vida devido às raízes paternas.
Walt Disney ? Produtor e animador nascido em Chicago em 5/12/1901, descende de alemães pelos dois lados da família, que migraram para os Estados Unidos ainda no século XIX. Suas raízes vêm de imigrantes que se fixaram na região do Meio-Oeste e preservaram tradições por gerações.
Adam Driver ? Ator nascido em San Diego em 19/11/1983, tem ascendência alemã pelo lado paterno, ligada a famílias que se estabeleceram no Meio-Oeste dos Estados Unidos. Suas raízes remontam a imigrantes que chegaram ao país entre o final do século XIX e o início do XX.
Tom Hanks ? Ator nascido na Califórnia em 9/7/1956, descende de alemães pelo ramo materno, originário de regiões da Alemanha Central. A linhagem inclui imigrantes que mantiveram costumes tradicionais após se fixarem no país.
Ben Affleck ? Ator nascido na Califórnia em 15/8/1972, tem ascendência alemã por parte de mãe, ligada a imigrantes que chegaram aos Estados Unidos durante o século XIX. Suas raízes integram a grande comunidade germânica instalada na Nova Inglaterra.
Uma Thurman ? Atriz nascida em Boston em 29/4/1970, possui ascendência alemã pela mãe, Nena von Schlebrügge, nascida no México, filha de alemães que migraram ainda jovens. A linhagem mantém vínculos com tradições europeias herdadas da família materna.
Michelle Pfeiffer ? Atriz nascida na Califórnia em 29/4/1958, tem raízes alemãs por meio dos ancestrais paternos, ligados a famílias vindas da região do Reno. A herança cultural foi preservada por gerações que se estabeleceram no Oeste dos Estados Unidos.
Scarlett Johansson ? Atriz nascida em Nova York em 22/11/1984, tem ascendência alemã pelo lado materno, que reúne também famílias de origem judaico-europeia. A linhagem inclui imigrantes que mantiveram tradições culturais transmitidas às gerações seguintes.
Nicolas Cage ? Ator nascido na Califórnia em 7/1/1964, possui parte de sua ancestralidade ligada a imigrantes alemães que chegaram aos Estados Unidos no século XIX. Essa linhagem foi incorporada à ampla mistura cultural da família Coppola.
Jesse Eisenberg ? Ator nascido em Nova York em 5/10/1983, é descendente de alemães pelo ramo paterno, ligado a imigrantes que chegaram antes da Segunda Guerra Mundial. Essa herança se combina a outras origens europeias presentes na família.
Kirstie Alley ? Atriz nascida no Kansas em 12/1/1951, tem raízes alemãs por parte de família estendida que migrou para os Estados Unidos no século XIX. Suas origens estão associadas à grande comunidade germânica que se fixou no Meio-Oeste.