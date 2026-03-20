Por Flipar
AlÃ©m de ser alimento natural para pessoas e animais, o milho apresenta uma cultura versÃ¡til, sendo utilizado tambÃ©m como matÃ©ria-prima na produÃ§Ã£o de biocombustÃveis, amidos, Ã³leos e uma variedade de produtos industriais.
O milho Ã© absolutamente necessÃ¡rio na vida da sociedade moderna, notadamente concentrada no ambiente urbano (no mundo, cerca de 60%, e no Brasil, cerca de 85% da populaÃ§Ã£o vive nas cidades).
Ele Ã© um cereal rico em carboidratos e o segundo grÃ£o mais produzido no territÃ³rio brasileiro. Ã‰ um alimento nutritivo, energÃ©tico, rico em fibras e em compostos bioativos, que faz parte da culinÃ¡ria nacional.
O milho pode ser verde, doce, de pipoca, grÃ£os secos, estar em bebidas e usos industriais. AlÃ©m disso, pode aparecer em bioetanol de amido, silagem e corte e pastejo. Usos que mostram a versatilidade dos diferentes tipos de milho cultivados no Brasil.
Ao longo das Ãºltimas cinco dÃ©cadas, a cultura do milho passou por uma verdadeira revoluÃ§Ã£o no Brasil. Considerando o perÃodo a partir de 1976/1977, houve um crescimento de 83% da Ã¡rea plantada e de 484% da produÃ§Ã£o.
Em 2024, a produÃ§Ã£o de milho no Brasil ficou em cerca de 115 milhÃµes de toneladas, com uma queda de 12% em relaÃ§Ã£o ao ano anterior. Essa reduÃ§Ã£o foi influenciada por condiÃ§Ãµes climÃ¡ticas adversas, como excesso de chuvas no Sul do paÃs, enchentes no Rio Grande do Sul e altas temperaturas com poucas chuvas na segunda safra, afetando negativamente a produtividade das lavouras.
A produÃ§Ã£o de milho em 2025 mostra clara recuperaÃ§Ã£o, impulsionada por clima favorÃ¡vel e expansÃ£o da Ã¡rea plantada. Conab e IBGE projetam safra recorde, entre 126 e 138 milhÃµes de toneladas, superando as estimativas iniciais.
Historicamente, a chegada do milho no Brasil teria ocorrido no sÃ©culo XVI, com a vinda dos portugueses para sua colÃ´nia na AmÃ©rica do Sul. Eles costumavam comemorar a colheita do trigo, que acontecia durante o verÃ£o no HemisfÃ©rio Norte, entre junho e agosto.
Desta forma, fizeram com que a celebraÃ§Ã£o ocorresse com algo que fosse mais tÃpico da terra onde estavam. Sendo assim, foi escolhido o milho, que jÃ¡ era consumido pelos Ãndios nativos. A partir disso, o cereal se popularizou em todas as regiÃµes do paÃs.
Esse tipo de cereal conta com alto valor nutritivo, sendo fonte de diversos tipos de vitaminas, Entre elas, a A (boa para a saÃºde dos olhos), C (que melhora a imunidade do organismo) e E (boa para reduzir risco de doenÃ§as cardÃacas).
O milho tem diversos benefÃcios para os seres humanos e os animais. Entre eles, proteger as cÃ©lulas, reduzir os nÃveis de colesterol, prevenir problemas cardÃacos e controlar a taxa de aÃ§Ãºcar no sangue.
O milho apresenta carotenoides ligados Ã prevenÃ§Ã£o de doenÃ§as degenerativas da visÃ£o, como a zeaxantina e a luteina. Os carotenoides presentes em maior concentraÃ§Ã£o na regiÃ£o macular da retina do olho humano. O que mostra sua importÃ¢ncia tambÃ©m na prevenÃ§Ã£o da cegueira.
As fibras resultantes do processamento do milho por meio da moagem tambÃ©m possuem efeitos benÃ©ficos Ã saÃºde humana. Eles influenciam no perfil das lipoproteÃnas ? conjunto de proteÃnas e lipÃdeos que ajudam o transporte da gordura pelo plasma ? e nos nÃveis de colesterol sanguÃneo.
Normalmente, no Dia do Milho os agricultores realizam festivais com demonstraÃ§Ãµes de comidas tÃpicas feitas a base deste cereal, alÃ©m de concursos de artesanatos feitos com partes da espiga do milho.
Devido Ã importÃ¢ncia que este alimento tem para o paÃs, foi instituÃdo o 24 de maio, um mÃªs antes do SÃ£o JoÃ£o, como o Dia Nacional do Milho, atravÃ©s da lei nÂº 13.101, de 27 de janeiro de 2015.
No Nordeste do Brasil, o milho Ã© a fonte de energia para muitas pessoas que vivem no SemiÃ¡rido. Outro exemplo disso estÃ¡ na populaÃ§Ã£o mexicana, que tem no milho o ingrediente bÃ¡sico para sua culinÃ¡ria.
O uso do milho em grÃ£o como alimentaÃ§Ã£o animal representa a maior parte do consumo desse cereal, isto Ã©, cerca de 70% no mundo. Nos Estados Unidos, cerca de 50% sÃ£o destinados a esse fim, enquanto que no Brasil varia de 60% a 80%.
Embora seja versÃ¡til em seu uso, a produÃ§Ã£o de milho tem acompanhado basicamente o crescimento da produÃ§Ã£o de suÃnos e aves, no Brasil e no mundo. Fato esse relacionado com a demanda por esse grÃ£o, que Ã© um ingrediente importante na composiÃ§Ã£o das raÃ§Ãµes para esses animais.
AlÃ©m dos suÃnos e dos frangos, tambÃ©m fazem parte da demanda por milho para alimentaÃ§Ã£o animal os bovinos e os pequenos animais. O mercado para o uso desse cereal como alimento tambÃ©m para animais estÃ¡ em crescimento, visto a demanda de raÃ§Ãµes para os de pequeno e grande porte.
O milho pode ser utilizado de vÃ¡rias maneiras na nutriÃ§Ã£o animal, podendo ser oferecido in natura, processado, seco ou Ãºmido. A trituraÃ§Ã£o Ã© o mÃ©todo mais difundido para a alimentaÃ§Ã£o dos rebanhos, pois permite uma melhor digestÃ£o em comparaÃ§Ã£o a outros formatos de consumo.
A indÃºstria do milho atua ainda em variadas frentes, como: insumos Ã produÃ§Ã£o agrÃcola (produÃ§Ã£o de sementes); raÃ§Ãµes para alimentaÃ§Ã£o animal e produÃ§Ã£o de amido.
AlÃ©m de produÃ§Ã£o de grits, fubÃ¡, flocos de milho, etc, e na Ã¡rea industrial de segundo processamento de produtos derivados do milho (snacks, cereais matinais, mistura para bolos, sopas, entre outros).
Outra sensaÃ§Ã£o na culinÃ¡ria brasileira, que estÃ¡ sempre atrelada ao cinema e a um bom filme Ã© o milho de pipoca. A principal caracterÃstica do milho de pipoca Ã© ser rico em fibras e quando feito sem Ã³leos Ã© um alimento de baixa caloria.
No Brasil, o milho se consolidou como um dos principais sÃmbolos das festas juninas por ser a matÃ©ria-prima utilizada em inÃºmeros pratos dos festejos. Entre eles, pipoca, pamonha, canjica, cuscuz e milho cozido.
No mÃªs de junho, comeÃ§a a temporada de colheita do cereal nas plantaÃ§Ãµes, com trabalhos que ocorrem atÃ© agosto. O cereal traz uma pluralidade na cozinha, visto que estÃ¡ presente em diversos momentos e receitas.
Outra iguaria presente nas festas juninas que contÃ©m milho em sua receita Ã© a pamonha. Ela Ã© demandada pelos consumidores, que nela buscam reforÃ§ar a sua identidade e a territorialidade criada pelos grupos familiares.
Por fim, alÃ©m de cozido em si, outras comidas derivadas desse grÃ£o, como canjica, pamonha, pipoca, curau e o bolo de milho ou fubÃ¡, sÃ£o servidas durante os festejos juninos e julinos.