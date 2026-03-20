Em 2024, a produÃ§Ã£o de milho no Brasil ficou em cerca de 115 milhÃµes de toneladas, com uma queda de 12% em relaÃ§Ã£o ao ano anterior. Essa reduÃ§Ã£o foi influenciada por condiÃ§Ãµes climÃ¡ticas adversas, como excesso de chuvas no Sul do paÃ­s, enchentes no Rio Grande do Sul e altas temperaturas com poucas chuvas na segunda safra, afetando negativamente a produtividade das lavouras.