Rios que servem de fronteira entre países

Por Flipar

Além disso, os rios historicamente representaram limites culturais e econômicos entre povos, reforçando seu uso como fronteiras. No entanto, essa delimitação nem sempre é pacífica, podendo gerar disputas territoriais devido a mudanças no curso dos rios ao longo dos anos.
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Rio Amazonas ? Separa partes do Brasil, Colômbia e Peru; maior rio do mundo em volume de água, crucial para a biodiversidade da Amazônia.
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Rio Paraná ? Forma parte da fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina; abriga a Usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo.

Rio Danúbio ? Passa por vários países europeus, marcando fronteiras como entre a Romênia e a Bulgária; é o segundo maior rio da Europa.
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Rio Grande ? Serve como fronteira natural entre os Estados Unidos e o México; frequentemente palco de debates sobre imigração e segurança.
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Rio Amur ? Marca a fronteira entre a Rússia e a China; sua região é de grande interesse geopolítico e ambiental.
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Rio Zambeze ? Separa Zâmbia e Zimbábue, além de ser famoso pelas Cataratas Vitória, um dos maiores atrativos naturais da África.
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Rio Indo ? Marca parte da fronteira entre Índia e Paquistão; historicamente relevante para o desenvolvimento das civilizações do Vale do Indo.
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Rio Orange ? Delimita parte da fronteira entre a Namíbia e a África do Sul; é vital para a agricultura na região árida.
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Rio Tumen ? Forma a fronteira entre China, Coreia do Norte e Rússia; tem grande importância estratégica e política.
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