História do Masp: famoso museu de São Paulo tem 78 anos

Por Flipar
O Masp foi fundado pelo empresário e jornalista Assis Chateaubriand, que convocou o crítico e marchand italiano Pietro Maria Bardi para dirigir a nova instituição.
Nos primeiros anos, o museu funcionou no edifício dos Diários Associados, meio de comunicação criado por Chateaubriand, na rua 7 de Abril, no centro da cidade, com um salão de cerca de mil metros quadrados.
A partir do acervo inicial – formado por doações e aquisições dirigidas por Bardi – começaram a despontar obras de grandes mestres como Rembrandt, criando desde cedo uma coleção de prestígio.
O projeto museográfico – idealizado por Bardi e, posteriormente, em diálogo com a arquiteta Lina Bo Bardi – adotou soluções inovadoras, como a suspensão de telas por tirantes de vidro, eliminando paredes convencionais e sugerindo liberdade para o olhar e circulação.
Em 1968, ocorreu uma mudança definitiva: o museu foi transferido para sua sede atual, na Avenida Paulista, em um edifício vanguardista assinado por Lina Bo Bardi. A Rainha Elizabeth II, monarca britânica à época, participou da inauguração da nova sede, sendo recepcionada por Pietro Maria Bardi.
A construção, que se transformou em cartão-postal de São Paulo, notabiliza-se por sua arquitetura de vidro e concreto que alia leveza, transparência e suspensão.
O edifício projetado por Lina é elevado acima de um vão livre – concebido para funcionar como praça pública e integrador urbano – e abriga nos seus pisos superiores galerias expositivas com fachadas envidraçadas.
No interior, o uso dos famosos ?cavaletes de cristal? – estruturas independentes que exibem as obras livremente no espaço – subverteu a lógica tradicional de museus e permitiu um tipo de leitura mais aberta.
Atualmente, o acervo do Masp ultrapassa as 11 mil obras, entre quadros, esculturas, fotografias, objetos e vestuário, abrangendo produções da Europa, da África, da Ásia e das Américas.
Além da coleção permanente, o museu desenvolve um ambicioso programa de exposições temáticas, cursos, seminários, oficinas e iniciativas educativas.
Ao longo de sua trajetória, o Masp também ficou marcado por abrigar grandes exposições que se tornaram referência no circuito artístico brasileiro.
Em 1960, por exemplo, apresentou uma grande retrospectiva de Max Ernst, ampliando o contato dos visitantes com o surrealismo europeu.
Nas décadas seguintes, trouxe ao Brasil exposições de mestres como Joan Miró, Marc Chagall e Henri Matisse, consolidando sua vocação de abrir janelas para a arte internacional.
Já nos anos 1990, destacou-se a mostra dedicada a Auguste Rodin, que atraiu filas imensas e revelou a força popular do escultor francês.
Mais recentemente, o museu recebeu grandes retrospectivas de artistas brasileiros como Candido Portinari, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, reafirmando seu compromisso com a valorização da produção brasileira.
Em março de 2025, foi inaugurado o novo prédio Pietro Maria Bardi – batizado em homenagem ao primeiro diretor artístico do museu -, que expande a capacidade expositiva da instituição.
A expansão protagonizou uma nova fase para o Masp. O edifício adicional soma cerca de 7.800 m² de espaço expositivo e já estreou com uma mostra de Renoir.
Ao longo de 78 anos, o MASP consolidou-se não apenas como acervo e prédio icônico, mas como ator central na articulação cultural paulistana e nacional.
Em momentos de efervescência social, política e artística, viveu o pulso da cidade: no vão livre sob o museu foram realizadas manifestações, encontros públicos e até mesmo circo.