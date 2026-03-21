Essa atriz seduzia Hollywood com o timbre da voz

Por Flipar
Gravaram juntos adaptações radiofônicas de filmes, leituras dramáticas e entrevistas especiais. Um exemplo é o programa ?Lux Radio Theater?, que transformava grandes sucessos do cinema em peças para rádio.
Humphrey Bogart teve enorme sucesso, se consagrando em clássicos, principalmente “Casablanca”, mas morreu precocemente em 14/1/1957 aos 57 anos.
Lauren Bacall publicou sua primeira autobiografia, ?By Myself?, em 1978, obra que lhe rendeu o prêmio National Book Award. Em 2005, ela lançou uma versão ampliada intitulada ?By Myself and Then Some?.
Lauren faz parte de uma lista de beldades que encantou o público nas primeiras décadas do cinema, quando Hollywood vivia a chamada Era de Ouro, com divas e galãs que se destacavam num entretenimento que causava fascínio. Veja outras mulheres que conquistaram o público.
Gloria Swanson (1899-1983)- Chegou a atuar no cinema mudo. E já era uma estrela nos anos 1920, ao lado do galã da época, Rodolfo Valentino.
Casada seis vezes, Gloria teve carreira prolífica e seu papel de maior repercussão foi de Norma Desmond, em “Crepúsculo dos Deuses”, de Billy Wilder, que lhe rendeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em 1952. Morreu aos 84 anos.
Ava Gardner (1922-1990)- Atuou em vários filmes de alto nível das décadas de 1940 a 1970. E foi casada com celebridades: o ator Mickey Rooney, o clarinetista Artie Shaw e o ator e cantor Frank Sinatra.
Rita Hayworth (1918-1987) – Nascida em 17/10/1918, tornou-se a mais glamurosa atriz dos anos 1940. A eterna “Gilda”, seu papel mais famoso no cinema. Também foi dançarina, inspirada pelo pai, que era dançarino de flamenco.
Elizabeth Taylor (1932-2011). Nascida em Londres, ela começou a carreira aos 10 anos e manteve a atividade até 2003 . Portanto, 71 anos de trabalho em teatro e cinema. Em Hollywood, protagonizou grandes clássicos, como “Cleópatra”. Ganhou 2 Oscars.
A marca registrada da atriz eram seus olhos azuis violeta, uma cor rara. Seu último filme foi “Flintstones” (em1994), como Pearl, mãe de Wilma e sogra de Fred.
Ingrid Bergman (1915-1982) – A atriz sueca estrelou muitos filmes americanos e europeus. É a inesquecível Ilsa Lund, de “Casablanca”, um dos maiores clássicos da história do cinema, em que ela precisava escolher entre dois amores, interpretados por Humphrey Bogart e Paul Henreid.
Grace Kelly (1929-1982) -A atriz americana estava no auge da carreira, indicada a prêmios, e consagrada como uma das preferidas do diretor Alfred Hitchcock, quando numa sessão de fotos conheceu o Príncipe de Monaco, Rainier III. Eles se apaixonaram, ela largou a carreira e virou princesa.
Veronica Lake (1922-1973) – Ficou famosa por seus papéis de mulher fatal em filmes noir com o galã Alan Ladd, com quem ela se casou. A atriz americana inspirou a criação da personagem Jessica Rabbit no filme que mistura animação “Uma Cilada para Roger Rabbit”.
Ava Gardner (1922-1990) – A americana tinha 19 anos quando seu cunhado, fotógrafo, exibiu seu retrato como chamariz na fachada do estúdio. E logo chamou atenção. Para o cinema, foi um passo. Indicada ao Oscar, teve carreira de sucesso. Foi casada com Frank Sinatra.
Jane Russell (1921-2011) – Trabalhava como recepcionista num consultório dentário quando foi descoberta pelo produtor de cinema Howard Hughes. Tornou-se um dos principais símbolos de beleza dos anos 1940 e 1950. Seu principal filme foi “Os Homens Preferem as Loiras”, ao lado de Marilyn Monroe.
Maureen O’Hara (1920-2015) – A atriz irlandesa começou a carreira aos 18 anos. Interpretou muitas heroínas e atuou várias vezes ao lado do amigo John Wayne, notável ator de faroestes. Ganhou um Oscar honorário em 2015.
Greta Garbo ( 1905-1990) – A atriz sueca chegou a atuar em filmes mudos. Seu primeiro filme falado foi em 1930. Levada para Hollywood, foi 3 vezes indicada ao Oscar, mas nunca foi à cerimônia. Fugia de holofotes. Espantou o mundo ao desistir da carreira no auge da fama, em 1941.
Vivien Leigh (1913-1967) – A atriz britânica nasceu na Índia. Fez sólida carreira em teatro e cinema, mas seu papel definitivo foi Scarlet O’Hara no clássico dos clássicos “E o Vento Levou” (1940). Inesquecível. Ganhou Oscar por este filme e por “Um Bonde Chamado Desejo” (1952)
Carole Lombard (1908-1942) – A americana estreou aos 12 anos. Tornou-se conhecida principalmente por papéis em comédias Screwball, nos anos 1930. Esse gênero de comédia foge do convencional, incluindo situações inesperadas.
Audrey Hepburn (1929-1993) – Nascida na Bélgica, fez pequenos papéis em filmes antes de se consagrar na Broadway com “Gigi”. Passou a estrelar filmes de ponta. Ganhou Oscar, BAFTA e Globo de Ouro. Marcante pela beleza elegante, lembrada até hoje por “Bonequinha de Luxo” (1961). Símbolo de moda e estilo.
Marilyn Monroe (1926-1962) – Nascida nos Estados Unidos, chamava-se Norma e era morena. Arrasou no cinema como Marilyn, loira platinada, formas voluptuosas, um dos maiores símbolos de beleza do século XX. Morreu aos 36 anos, com uma overdose de barbitúricos.
Agora, três beldades que ainda estão vivas. Primeiro, Kim Novak – O papel mais marcante da atriz americana foi no filme “Um Corpo Que Cai”, de Alfred Hitchcock, um dos maiores do Mestre do Suspense.
Kim Novak nasceu em 13/2/1933. Ela decidiu se aposentar do cinema em 1991, durante a produção de “Liebestraum”, no festival de Cannes.
Ann-Margret – Nascida na Suécia, estreou em Hollywood em 1961, no filme “Dama Por Um Dia”, de Frank Capra, pegando a fase final da Era de Ouro. Ficou conhecida ao estrelar em 1964 o grande sucesso “Viva Las Vegas”, com Elvis Presley.
Ann-Margret nasceu em 28/4/1941 . Ela também é cantora, com álbuns lançados até 2011. Seu trabalho mais recente como atriz de Ann-Margret foi em “A Holiday Spectacular” (2022), no qual interpretou a personagem Grandma Margret em um telefilme especial para TV
Sophia Loren – Com carreira na Europa, a italiana também fez sucesso em Hollywood, com uma beleza exótica e talento indiscutível. Em 1995,ganhou o Prêmio Cecil B. de Mille pelo conjunto da obra.
Sophia Loren nasceu em 20/9/1934. Diferentemente da maioria das atrizes, ela só teve um marido: o produtor de cinema Carlo Ponti, com quem viveu 50 anos até ficar viúva, em 2007.