Longevidade canina: As raças de cães que vivem mais tempo

Por Flipar
Chihuahua- Pode viver em média de 12 a 20 anos. Esses cães são pequeninos, possuem orelhas grandes e têm sua origem no México. Essa é considerada menor raça de cachorro do mundo.
Poodle- Podem viver em média de 10 a 18 anos. Alguns países, como a França e a Alemanha, reivindicam a origem da raça, que tem pelagem cacheada e é conhecida por sua inteligência e fidelidade.
Australian Cattle Dog – Vive em média de 12 a 16 anos, é conhecido também como blue heeler ou red heeler. É oriundo da Austrália, possui pelagem curta e corpo musculoso. Costuma ser usado em pastoreio de gado.
Basenji- Vive em média de 12 a 16 anos. Originária da África, é considerada uma das raças mais antigas, inclusive com registro em tumbas egípcias. Não late, mas emite um som chamado barroo.
Lulu da Pomerânia- A raça também chamada de Spitz-alemão-anão pode viver de 12 a 16 anos. Esses cães são pequenos, com pelagem fofa e densa e têm origem na Alemanha. Eram utilizados em pastoreio antigamente.
Greyhound- Também conhecido como Galguinho italiano, vive em média de 12 a 15 anos. Esses cachorros são magros, atléticos e velozes, e já habitavam o Egito Antigo, embora oficialmente sejam da Itália. Podem atingir 70 km/h, sendo considerados a raça mais veloz.
Dachshund- Com o corpo longo e pernas curtas, essa raça vive aproximadamente de 12 a 16 anos. É popularmente conhecido como cão-salsicha, tem origem na Alemanha e foi criado para caçar texugos.
Maltês- Essa raça vive em média de 12 a 15 anos. São cães considerados inteligentes e afetuosos. Originários de Malta na Itália, têm pelagem longa, densa e sedosa e podem pesar até 4 kg, sendo considerados cachorros de colo.
Pug- Vive em média de 12 a 15 anos. Esses cachorros possuem focinho curto e achatado e, devido à sua estrutura corporal, não toleram muito exercício. Essa raça tem origem na China e na Antiguidade era apreciada por nobres e imperadores.
Beagle- Com sua orelhas caídas e olhar expressivo, essa raça vive em média de 12 a 15 anos. Originários da Inglaterra, esses cachorros podem pesar até 11 kg, possuem olfato extremamente aguçado e são usados na detecção de drogas, em buscas e salvamentos.
Lhasa Apso- Vive em média de 12 a 15 anos e tem origem no Tibete, na Cordilheira do Himalaia, onde é considerado sagrado. Esses cães possuem pelagem longa e são conhecidos por sua inteligência e lealdade.
Pastor de Shetland- Vive em média de 12 a 13 anos. Esses cães, oriundos da Escócia, possuem habilidades de pastoreio. Sua pelagem é lisa e longa, formando uma juba. Podem pesar até 7 kg.
Boston Terrier- Vive em torno de 11 a 13 anos, possui focinho curto e orelhas eretas. Tem origem nos Estados Unidos. Essa raça é conhecida como “American Gentleman” por sua postura elegante.