Souks revelam cultura e tradição em mercados cheios de vida

Por Flipar
Khan el-Khalili ? Cairo, Egito: Fundado no século 14, é um dos souks mais antigos do mundo, famoso por suas joias, especiarias e cafés históricos.
Grand Bazaar ? Istambul, Turquia: Com mais de 4 mil lojas em 61 ruas cobertas, é um dos maiores mercados do planeta, atraindo milhões de visitantes por ano.
Souq Waqif ? Doha, Catar: Restaurado para preservar sua arquitetura tradicional, oferece especiarias, tecidos, falcões e cafés em um ambiente animado.
Muttrah Souq ? Mascate, Omã: Localizado à beira-mar, é conhecido por seus corredores estreitos e produtos típicos como incensos e prata omanita.
Jemaa el-Fnaa ? Marrakech, Marrocos: Mais que um souk, é uma praça viva com encantadores de serpentes, músicos e barracas de comida, cercada por mercados.
Souk Al-Mubarakiya ? Kuwait City, Kuwait: Um dos mais antigos do país, mistura tradição e modernidade com lojas de perfumes, roupas e cafés locais.
Souk El Had ? Agadir, Marrocos: Um dos maiores do norte da África, com mais de 3 mil lojas que vendem desde frutas até móveis artesanais.
Souk Madinat Jumeirah ? Dubai, Emirados Árabes: Inspirado nos antigos souks, combina luxo e tradição com lojas modernas e vistas para o Burj Al Arab.
Souk Al Bahar ? Dubai, Emirados Árabes: Localizado ao lado do Dubai Mall, oferece arte islâmica, joias e restaurantes com vista para a fonte dançante.
Souk Al Arsa ? Sharjah, Emirados Árabes: Um dos mais antigos da região, preserva o charme dos mercados beduínos com tapetes, antiguidades e doces árabes.
Souk Jara ? Amã, Jordânia: Aberto aos sábados, é um mercado sazonal com artesanato, música ao vivo e comidas típicas jordanianas.
Souk Al Zal ? Riad, Arábia Saudita: Especializado em tapetes e antiguidades, é um dos mais tradicionais da capital saudita.
Souk Al-Madina ? Aleppo, Síria: Antes da guerra, era um dos maiores souks cobertos do mundo, com arquitetura otomana e produtos sírios.
Souk Al-Hamidiyah ? Damasco, Síria: Um dos mais antigos da cidade, com lojas de tecidos, doces e lembranças, situado perto da Mesquita Omíada.
Souk Al-Attarine ? Fès, Marrocos: Famoso por seus perfumes e especiarias, é um exemplo da riqueza sensorial dos souks marroquinos.
Souk Al-Trouk ? Trípoli, Líbia: Fundado por otomanos, é conhecido por seus produtos de couro e arquitetura islâmica preservada.
Souk Al-Abyad ? Cartago, Tunísia: Pequeno, mas charmoso. Oferece cerâmicas, tecidos e especiarias em meio a ruínas históricas.
Souk Al-Maghreb ? Nouakchott, Mauritânia: Reflete a cultura do Sahel com produtos locais como tâmaras, couro e turbantes coloridos.
Souk Al-Ahbas ? Casablanca, Marrocos: Popular entre locais, vende roupas, utensílios e eletrônicos em meio ao caos típico dos souks urbanos.
Souk Al-Fustat ? Cairo, Egito: Próximo à Igreja Suspensa, é voltado ao artesanato egípcio, com cerâmica, vidro e papiros.
Souk Al-Qaysariyah ? Al-Hofuf, Arábia Saudita: Um dos mais antigos do país, com arquitetura tradicional e produtos como tâmaras e perfumes.
Souk Al-Ain ? Abu Dhabi, Emirados Árabes: Mistura tradição e modernidade, com lojas de ouro, tecidos e cafés em ambiente climatizado.
Dos aromas exóticos às cores vibrantes, os souks revelam a alma de cada destino. Que essa jornada inspire sua próxima viagem ? ou ao menos desperte ainda mais sua curiosidade pelo mundo árabe.