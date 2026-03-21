Descanso estratégico: como a sesta ajuda a recuperar o corpo

Por Flipar
A sesta é tradicional principalmente na Espanha, mas conquistou muitos adeptos em países latino-americanos, na Grécia e na Itália. Isso acontece por determinados fatores geográficos como a alta temperatura e consumo de alimentos pesados na refeição do meio-dia.
Em muitas áreas, com este hábito, é comum a principal refeição do dia ser à tarde. Muito breve, como é prática comum na agricultura e pecuária, dentre outras atividades predominantemente rurais.
Segundo um artigo publicado na versão online da revista norte-americana Newsweek, o cérebro necessita de descanso e, uma sesta de 20 ou 30 minutos, ao que parece, ajuda-o a refrescar e a continuar a funcionar.
Além disso, segundo especialistas, uma sesta rápida diminui os níveis de estresse. Descansar ajuda a reduzir as tensões provocadas pelo trabalho, contribui com renovação e concentração para o dia a dia. Dormir por 20 minutos no meio do dia pode melhorar a capacidade de aprendizagem.
Estudos demonstraram que dormir uma sesta pode proteger a utilização excessiva dos circuitos neurais até que o cérebro consolide o que apreendeu num processo concreto. E proporciona redução de risco de morte por doenças do coração, especialmente em homens jovens.
Produz também o aumento da capacidade para memorizar e realizar tarefas profissionais e diminuiu em comparação com aqueles indivíduos que dormiram a sesta após a refeição. Estimula também a prática de exercício físico e potencializa a criatividade.
A sesta, portanto, ajuda a completar os ciclos do sono. Algumas das mais recentes investigações sugerem que uma noite mal dormida pode estressar tanto o corpo como a mente. O corpo humano necessita de descanso para produzir e o cérebro funcionar em plena capacidade.
Diversos países têm difundido a sesta. Entre eles, China, Vietnã, Bangladesh, Índia, Itália, Grécia, Portugal, Croácia, Malta, alguns do Oriente Médio e do Norte da África.
Na Europa, Espanha, Grécia e Itália costumam utilizar a sesta ao longo do dia, com o período de descanso durante o trabalho. Na Espanha, muitos e muitos anos depois, em algumas cidades a jornada de trabalho ficou dividida em duas partes: das 9:00 às 14:00, com pausa de 2 horas para o almoço, voltando de 16:00 até às 20:00.
No caso dos espanhóis, faz parte de uma rotina, tradição e não altera em nada, do que eles já estão acostumados. Vale ressaltar, que grandes cidades e principalmente, em proximidades de pontos turísticos, o comércio não fecha para almoço. Os supermercados também ficam abertos, no que eles chamam de ?horário continuado?.
Para o estudo, pesquisadores da Universidade da República do Uruguai e da University College London analisaram os dados de 378.932 indivíduos entre 40 e 69 anos do estudo de longo prazo UK Biobank. Segundo a pesquisa, existe até mesmo uma predisposição genética para a tendência a tirar um cochilo.
De acordo com os especialistas em sono do Hospital Geral de Massachusetts, Estados Unidos, há três tipos de indivíduos para os quais o cochilo é particularmente importante: quem acorda muito cedo; quem sofre de distúrbios do sono; e quem geneticamente precisa dormir mais.
O modo como descansamos tem muito a ver com a cultura e as características próprias de cada lugar. Assim, existe outro tipo de sestas, como por exemplo a que se pratica no Japão, conhecida como inemuri. O termo significa adormecer enquanto se está presente. Não significa falta de respeito ou descuido por parte dos trabalhadores, mas o contrário. O Japão é um dos países em que menos horas se dorme, e mais tempo se trabalha ao dia.
As jornadas laborais são muito longas na cultura japonesa, e é habitual que continuem a trabalhar em feriados, ou aos fins de semana. São capazes de subtrair horas de sono, em benefício de seguir com as suas tarefas, e isso em algumas ocasiões carrega problemas graves.
Mas há regras. A principal é que sempre o façam sentados no seu lugar de trabalho. Não podem deitar-se ou ausentar-se do lugar que ocupam, porque nesse caso seria uma falta de respeito em relação à empresa.
Nas cidades mais populosas do Japão é habitual encontrarmos os chamados hotéis cápsulas. São estabelecimentos que dispõem de quartos de tamanho reduzido, com as medidas de uma cama.
Esses hotéis podem ser alugados pelo tempo que se necessite e dispõem dos serviços de qualquer hotel: restaurantes, zonas comuns, e até piscina.