Ondas gigantes pelo mundo: onde o mar mostra sua força

Cortes Bank, banco submarino em alto-mar ? Localizado longe da costa, esse banco submerso faz a água subir rapidamente, elevando a energia das ondulações do Pacífico. A profundidade varia de forma abrupta, criando ondas gigantes em mar aberto. O acesso é restrito a barcos, o que aumenta o desafio.
Dungeons, Cidade do Cabo, na África do Sul – O local combina fundo rochoso profundo com fortes correntes oceânicas. Essa interação intensifica a força e o tamanho das ondas. É um dos picos mais consistentes de ondas grandes do continente africano.
Punta de Lobos, Pichilemu, Chile ? O encontro entre correntes frias e o fundo oceânico cria ondas volumosas e constantes. As formações rochosas ajudam a canalizar a energia do mar. O resultado são ondulações grandes e estáveis, ideais para o surfe de alto nível.
Todos Santos, Ensenada, México ? A região recebe ondulações intensas vindas do oceano aberto, principalmente no inverno. O relevo submarino favorece a formação de ondas longas, altas e bem definidas. Por isso, atrai surfistas de ondas grandes e eventos especializados.