Ovos de aves pelo mundo: tamanhos, cores e curiosidades

Todas as aves são ovíparas. Botam ovos em ninhos e geralmente chocam para aquecê-los. Há quem imagine que a cor da casca altera o valor nutricional. Mas a coloração se refere apenas à raça da ave. Além disso, o tamanho não interfere na proteína. Os menores são de aves jovens e os maiores de animais mais velhos.