Gaivotas: voo, adaptação e sobrevivência à beira-mar

Por Flipar

As gaivotas variam em tamanho, dependendo da espécie, mas geralmente possuem corpos robustos, asas longas e estreitas, e bicos fortes e ligeiramente curvados.
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As gaivotas também são excelentes voadoras, capazes de planar por longos períodos aproveitando as correntes de vento. Esse comportamento permite que economizem energia durante deslocamentos e buscas por alimento. Além disso, sua habilidade aérea facilita a exploração de diferentes ambientes costeiros e marítimos.
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As gaivotas são onívoras (comem tanto carne como vegetais) e contam com uma dieta bem variada. Elas se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos, insetos, ovos de outras aves, pequenos mamíferos e até lixo humano.
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Algumas espécies são conhecidas por utilizar ferramentas simples e até por soltar moluscos de grandes alturas para quebrar suas conchas.
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São aves monogâmicas, formando pares que podem durar várias temporadas reprodutivas. Ambos os pais se revezam no cuidado dos ovos e filhotes.
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Além disso, as gaivotas possuem um repertório vocal variado, utilizando gritos agudos e chamados específicos para comunicação territorial, alerta de perigo e interação entre membros do grupo.
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Além disso, possuem uma linguagem corporal variada, utilizando movimentos de cabeça, asas e bico para expressar diferentes intenções.
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A maioria das espécies de gaivotas não está ameaçada de extinção, embora algumas enfrentem pressões devido à perda de habitat, poluição e mudanças climáticas.
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Essas aves desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, ajudando a controlar populações de peixes e invertebrados e atuando como indicadores da saúde ambiental.
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