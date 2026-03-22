Com risco permanente de terremotos, Japão tem estratégias de proteção

Por Flipar
O país registra cerca de 1.500 terremotos por ano, sendo que a maioria ocorre com baixa magnitude e muitas vezes os abalos são imperceptíveis para a população. Apenas registrados pelos equipamentos de monitoramento.
Por isso, o país desenvolveu rígidas normas de construção e sistemas avançados de alerta sísmico. Veja algumas medidas de prevenção adotadas pelas autoridades japonesas para evitar tragédias causadas por terremotos.
Entre elas estão edifícios projetados para suportar abalos, treinamentos frequentes com a população e monitoramento constante das atividades sísmicas. Essas ações ajudam a reduzir riscos e a salvar vidas em situações de emergência. Veja agora algumas medidas importantes.
Estruturas Flexíveis: Muitos edifícios no Japão são construídos com materiais e técnicas que permitem que as estruturas se movimentem durante um terremoto, reduzindo o risco de colapso.