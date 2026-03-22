Experimento de Casas Cubo fascina na Holanda

Museu Guggenheim – Espanha – A unidade do Guggenheim situada na cidade de Bilbao encanta os visitantes. Construído entre 1992 e 1997, o museu é coberto de superfícies de titânio curvadas em vários pontos, que lembram escamas de peixe. Visto do rio, o prédio parece ter forma de um barco.