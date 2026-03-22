Úteis e práticas: conheça as normas para películas de carros e evite multas

Por Flipar
O motorista que dirigir o carro com película fora do padrão perde cinco pontos na carteira, pois a infração é considerada gravíssima. E ainda precisa pagar multa de R$ 195, 23.
Se o veículo que estiver com película fora do padrão pode ficar retido pelo agente de trânsito até a regularização. As regras atuais estão em vigor em todo o Brasil desde janeiro de 2023.
Antes dessa atualização, a legislação previa percentuais distintos, podendo o para-brisa exigir cerca de 75% de transparência, enquanto os vidros laterais dianteiros já admitiam 70%. Com a norma atual, houve a padronização do limite mínimo em 70% para ambos, simplificando a regra e mantendo as condições adequadas de visibilidade e segurança.
É importante verificar se a película apresenta bolhas ou outros danos. Caso isso ocorra, recomenda-se o reparo ou a substituição, já que imperfeições podem comprometer a visibilidade e gerar autuação. Oficinas especializadas costumam indicar a troca periódica, em média a cada três anos, para evitar esse tipo de problema.
No entanto, a transparência é limitada por lei, justamente para garantir que a visibilidade do motorista não seja comprometida, conforme as normas do Conselho Nacional de Trânsito.
As películas automotivas podem variar entre opções mais leves, voltadas à estética e privacidade; de alta performance, que ajudam na redução do calor; e as de segurança, que podem dificultar ações como furtos e vandalismo.
Caso seja flagrada irregularidade, o veículo pode ser retido até a devida regularização. Em alguns casos, o condutor pode ser orientado a corrigir o problema e apresentar o carro para vistoria posteriormente. Se a situação não for regularizada, o veículo pode ser removido em uma nova abordagem.