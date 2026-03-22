Incríveis ciclovias pelo mundo

Por Flipar
O ato de andar de bicicleta é indicado para pessoas de qualquer idade pois ajuda a manter a forma e auxilia a respiração, além de beneficiar a mente.
Nem todos os lugares têm boas ciclovias, mas alguns países, como Holanda e Dinamarca, mantêm malhas de alta qualidade para quem quer se deslocar usando a bicicleta. Uma inspiração!
Na Holanda, a malha cicloviária alcança um total de 32 mil km. A bicicleta faz parte da rotina dos cidadãos. Na Dinamarca, 12 mil km de ciclovias facilitam a mobilidade urbana e atraem os ciclistas para trilhas em ambientes naturais de rara beleza.
Além das ciclovias tradicionais, existem vias incríveis, especialmente destinadas aos ciclistas, tanto no dia a dia como para o chamado cicloturismo. Veja algumas das mais impressionantes do mundo!
Ciclovia Brilhante (Holanda) – Fica na cidade de Eindhoven, ao sul da capital Amsterdã, e brilha no escuro. A ciclovia foi inspirada no quadro “Noite Estrelada”, do pintor holandês Van Gogh. O efeito é provocado por milhares de lâmpadas de LED, no tom azulado das estrelas.
Ciclovia Carretera Austral (Chile) – É uma rodovia no sul clileno, com 1.240 km entre Puerto Montt e Villa O’Higgins. Embora funcione como ciclovia, há trechos que precisam ser complementados por balsas.
Ciclovia Solar (Holanda) – Mas a primeira ciclovia solar foi a da Holanda. Fica em Krommenie, a noroeste de Amsterdã, e inovou ao prover energia para a cidade. Ao receberem a luz solar, painéis de concreto com células fotovoltaicas de vidro geram energia usada pela população.