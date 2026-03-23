Atibaia: ‘Capital Nacional do Morango’, cidade se destaca por qualidade de vida

Por Flipar
O prestígio atual do município se deve em grande parte à qualidade de vida e os indicadores que a colocam com frequência entre as cidades mais seguras do país.
No Anuário 2025 das Cidades Mais Seguras do Brasil, o município apareceu na 6ª posição no ranking nacional e a 3ª colocação no estado de São Paulo entre cidades com mais de 100 mil habitantes, com base na taxa de homicídios.
Além disso, a cidade figura como a 26ª cidade mais sustentável do país em levantamento da BrightCities.
O resultado é uma cidade que alia desenvolvimento urbano a um ambiente mais seguro, fator cada vez mais valorizado por famílias e por quem decide migrar das grandes metrópoles em busca de melhor qualidade de vida .
Mas Atibaia não se resume aos bons índices. O município carrega também o título oficial de Capital Nacional do Morango, reconhecimento concedido por lei federal em razão de sua forte tradição agrícola.
A produção da fruta, iniciada ainda na década de 1950 por imigrantes japoneses, tornou-se um dos pilares econômicos e culturais da cidade, ajudando a moldar sua identidade ao longo das décadas.
Até os dias atuais, o cultivo segue relevante, com técnicas modernas e certificações que colocam a produção local em posição de destaque no estado.
Essa vocação agrícola também se traduz em eventos tradicionais que movimentam o calendário turístico, como a Festa das Flores e do Morango, que atrai milhares de visitantes todos os anos.
Outro ponto que chama atenção é o perfil geográfico e climático de Atibaia. Classificada como estância climática, a cidade apresenta temperaturas mais amenas e boa qualidade do ar, fatores que reforçam seu apelo como destino de descanso e moradia.
Cercada por áreas verdes e relevo montanhoso, oferece paisagens que contrastam com o ritmo acelerado da capital, favorecendo atividades ao ar livre e o turismo ecológico .
Do ponto de vista econômico, Atibaia apresenta uma estrutura diversificada, que vai além da agricultura. Setores como comércio, serviços e indústria têm peso relevante, contribuindo para a geração de empregos e para o crescimento regional.
Entre os principais cartões-postais de Atibaia está a Pedra Grande, formação rochosa que se tornou símbolo da cidade e um dos destinos mais procurados por turistas e praticantes de esportes de aventura.
Com mais de 1.400 metros de altitude, o local oferece uma vista panorâmica privilegiada da região, sendo ideal para atividades como voo livre, trilhas e contemplação da natureza. A infraestrutura de acesso relativamente facilitada contribui para o fluxo constante de visitantes ao longo do ano.
Outro ponto de destaque é o Parque Edmundo Zanoni, área verde que combina lazer, cultura e tradição. O espaço abriga o Museu de História Natural, lagos, jardins e pavilhões onde são realizados eventos importantes, como a tradicional Festa das Flores e do Morango. Frequentado tanto por moradores quanto por turistas, o parque funciona como um dos principais polos de convivência e turismo da cidade.
A religiosidade e a arquitetura histórica também têm espaço na paisagem urbana, como exemplifica a Igreja Matriz de São João Batista, localizada no centro.
O Casarão Júlia Ferraz é um dos marcos históricos de Atibaia, preservando a arquitetura do século XIX e revelando aspectos do período colonial e do desenvolvimento urbano da cidade.
Outro ponto de destaque de Atibaia é a presença do Radiobservatório do Itapetinga, importante centro de pesquisa científica dedicado à radioastronomia, operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
Essa cojunção de fatores, entre segurança, qualidade ambiental e potencial turístico, fazem Atibaia aparecer frequentemente como um dos melhores lugares para viver no interior paulista.