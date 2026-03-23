Minions: produção revela detalhes de novo capítulo da franquia de animação

Por Flipar
A prévia também confirmou o elenco de dubladores, que reúne nomes como Allison Janney, Christoph Waltz (foto), Jeff Bridges, Zoey Deutch, Jesse Eisenberg e Trey Parker, além de Bobby Moynihan e Phil LaMarr.
Com estreia prevista para 2 de julho de 2026 nos cinemas brasileiros, a animação teve seu título oficial confirmado como ?Minions e Monstros?.
Embalado pela música ?How You Like That?, do grupo Blackpink, o primeiro trailer antecipa uma trama ainda mais agitada para os carismáticos personagens amarelos.
Junto à divulgação, o estúdio também apresentou o pôster oficial, que reforça o tom fantástico da nova aventura.
Ambientada na chamada Era de Ouro de Hollywood, a história acompanha James, um Minion que se diferencia dos demais por seu perfil introspectivo e criativo. Insatisfeito em seguir apenas como parte de uma coletividade subordinada, ele sonha em fazer cinema.
A franquia Minions nasceu como um desdobramento do sucesso de ?Meu Malvado Favorito?, que foi lançado em 2010 e rapidamente se transformou em um dos pilares da animação contemporânea.
Criados pelo estúdio Illumination, os pequenos personagens amarelos surgiram inicialmente como coadjuvantes cômicos do vilão Gru, mas conquistaram o público com seu humor físico, linguagem própria e comportamento caótico.
O carisma imediato fez com que se tornassem protagonistas de uma linha narrativa própria, ampliando o universo da franquia e consolidando um fenômeno cultural que ultrapassa o cinema.
O primeiro longa dedicado exclusivamente aos personagens, ?Minions?, explorou a origem dessas criaturas, retratadas como seres que existem desde o início da humanidade com o objetivo de servir aos maiores vilões da história.
O sucesso de bilheteria foi expressivo, colocando entre as animações mais lucrativas de todos os tempos, com mais de US$ 1,1 bilhão mundo afora, tornando-se a primeira a quebrar o domínio Disney/Pixar nesse universo cinematográfico.
A continuidade veio com ?Minions 2: A Origem de Gru?, de 2022, que aprofundou a conexão entre os Minions e o personagem Gru, explorando sua juventude e os primeiros passos rumo à vilania.
O longa ampliou o universo narrativo ao introduzir novos personagens e referências à cultura pop dos anos 1970, mantendo o equilíbrio entre ação, comédia e nostalgia. Mais uma vez, o desempenho comercial foi robusto, demonstrando a força da franquia mesmo em um cenário de mudanças no consumo audiovisual.
Um dos elementos mais distintivos dos Minions é sua linguagem peculiar, uma mistura de palavras de diversos idiomas com sons inventados, que contribui para o humor universal da série.
Pierre Coffin (foto) e Chris Renaud, responsáveis pela criação dos Minions, já explicaram que os personagens nasceram a partir de referências variadas do cinema e da televisão. Entre elas estão os Oompa Loompas, conhecidos por trabalharem para Willy Wonka em ?A Fantástica Fábrica de Chocolates?.
Uma curiosidade é que todos os Minions são ?meninos?. “Vendo como eles são bobos e estúpidos, eu simplesmente não conseguia imaginar os Minions sendo garotas”, afirmou Pierre Coffin ao ?The Wrap?.
O impacto da franquia vai além das salas de cinema. Os Minions se tornaram figuras centrais em estratégias de marketing, campanhas publicitárias e uma ampla gama de produtos, de brinquedos a vestuário.
A presença constante em redes sociais e memes também ajudou a manter os personagens relevantes ao longo dos anos, especialmente entre públicos mais jovens. Esse alcance midiático reforça a capacidade da marca de se reinventar e dialogar com novas gerações.