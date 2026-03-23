Araruama institui matéria específica sobre educação étnico-racial nas escolas

Por Flipar
A iniciativa segue diretrizes previstas em leis federais, que tratam do ensino da história e cultura afro brasileira e indígena. Conforme relatado pela secretaria ao anunciar o projeto, a disciplina será integrada à carga horária já existente.
Ela será ministrada por profissionais da rede capacitados em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A proposta busca ampliar o contato dos estudantes com temas ligados à diversidade cultural e à formação histórica do Brasil.
Jesse Owens, contudo, declarou que sua maior decepção foi a falta de felicitações por parte do então presidente americano Franklin Roosevelt, que não mandou sequer um telegrama. Com as medalhas, ele foi saudado nas ruas, mas, ao se hospedar no hotel, teve que usar o elevador de serviço. Morreu de câncer aos 66 anos.
A luta contra o racismo envolve cada vez mais pessoas, conscientes de que não basta não discriminar. É necessário denunciar a intolerância, pois racismo é crime. Veja lideranças que, além de Owens, também marcaram a história nessa batalha.
Em 4/4/1968, King estava na varanda do hotel quando foi baleado por James Earl Ray, condenado a 100 anos de prisão pelo crime. Em 1999, autoridades concluíram que o assassinato foi planejado por membros da máfia e do governo americano.