História de gato com nanismo chama atenção nas redes

Por Flipar
Após o resgate, exames como ultrassom e radiografia indicaram que ele tem nanismo, o que faz com que mantenha tamanho muito reduzido mesmo na fase adulta. Quando foi encontrado, pesava 360 gramas.
Aos seis meses chegou a 450 gramas e hoje, com cerca de um ano e meio, pesa aproximadamente 900 gramas. O animal também convive com herpes felino, condição que exige cuidados frequentes, embora sua saúde seja considerada estável por veterinários.
Suas habilidades de aprendizado e percepção sensorial aguçada são um diferencial. O comportamento independente, curioso e teimoso também é uma característica marcante.
Ao mesmo tempo os gatos demonstram afeto, expressando carinho através de gestos, como o ronronar, o que os transforma em fascinantes companheiros.
Veja curiosidades e características desses felinos, publicadas pelo Hospital Veterinário de Santa Marinho, em Vila Nova de Gaia, Portugal.
O cérebro de um gato apresenta uma semelhança biológica mais próxima ao cérebro humano do que o cérebro de um cão, compartilhando uma região responsável pelas emoções.
Em geral, os gatos vivem até 20 anos, dedicando grande parte de sua vida ao sono, já que passam 2/3 do seu dia dormindo, ou seja, permanecem acordados por aproximadamente 7 anos.
A capacidade auditiva de um felino supera a de um canino, sendo capaz de detectar sons de alta frequência, aproximadamente 2 oitavas acima do alcance humano.
O motivo pelo qual os gatos ronronam permanece incerto. Veterinários sugerem que as cordas vocais vibram na parte mais profunda da garganta, com um músculo na laringe abrindo e fechando a passagem do ar 25 vezes por segundo.
No planeta, há mais de meio bilhão de gatos de estimação, com cerca de 40 raças oficialmente apuradas. Os gatos podem atingir 49 km por hora em curta distância e podem dar saltos cinco vezes sua altura em um único pulo.
A diversidade de raças de gatos revela características diferentes entre eles, uma delas é a inteligência. Para finalizar a galeria, conheça cinco raças consideradas extremamente espertas.
Gato Siamês – Com corpo esguio, pelagem curta, olhos amendoados e coloração distintiva, a raça siamesa é conhecida por ser sociável e comunicar-se frequentemente com seus tutores.
Gato da Birmânia – Possui o corpo musculoso, pelagem sedosa, olhos grandes e redondos. É considerado um gato tranquilo, afetuoso e superinteligente.
Gato Angorá – A raça é considerada uma das mais antigas do mundo e chama atenção por sua inteligência. Possui habilidades de salto e agilidade. É amável e elegante. Alguns têm um olho de cada cor.
Gato Abissínio – Conhecido por sua pelagem curta com marcações tabby, corpo atlético e orelhas pontiagudas, é considerado uma das raças mais antigas de gatos domésticos.
Gato Bengal – Essa raça é conhecida por ser a mais inteligente do mundo. Surgiu em 1963 do cruzamento de gato doméstico com gato selvagem na região do Golfo de Bengala – daí seu nome – no sul da Ásia.