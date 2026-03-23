Framboesa de Ouro 2026: Ice Cube vence como Pior Ator por “Guerra dos Mundos”

Uma das aparições mais marcantes foi a de Halle Berry, eleita Pior Atriz em 2005 por seu papel em “Mulher-Gato”. Durante o discurso, ela segurava o Oscar que havia conquistado três anos antes. Já Sandra Bullock também entrou para a história ao comparecer pessoalmente à cerimônia do Framboesa de Ouro em 2010 para receber o prêmio por “Maluca Paixão” e, na noite seguinte, vencer o Oscar por “Um Sonho Possível”, único de sua carreira.