Framboesa de Ouro 2026: Rebel Wilson vence como Pior Atriz por “Duro de Casar”

Criado em 1981, o “Golden Raspberry Awards”, também conhecido como Razzies ou Framboesa de Ouro, surgiu como uma forma bem-humorada de satirizar os piores do ano. A primeira cerimônia ocorreu na sala de estar do publicitário John J. B. Wilson, após a 53ª edição do Oscar, que ele e seus amigos haviam se reunido para assistir.
No dia seguinte, eles enviaram à imprensa um comunicado com os principais ?vencedores? da noite. Entre os destaques da primeira edição estavam Robert Greenwald, eleito Pior Diretor por “Xanadu”, e “Can?t Stop the Music”, estrelado pelo Village People, premiado como Pior Filme e Pior Roteiro. A repercussão fez a premiação crescer rapidamente.
Já no segundo ano, a cerimônia foi realizada em uma mansão em Bel Air e, a partir da quarta edição, passou a ocorrer na véspera do Oscar, o que se mostrou uma estratégia eficaz de marketing. Ao longo dos anos, alguns vencedores entraram na brincadeira e aceitaram os prêmios pessoalmente.
Uma das aparições mais marcantes foi a de Halle Berry, eleita Pior Atriz em 2005 por seu papel em “Mulher-Gato”. Durante o discurso, ela segurava o Oscar que havia conquistado três anos antes. Já Sandra Bullock também entrou para a história ao comparecer pessoalmente à cerimônia do Framboesa de Ouro em 2010 para receber o prêmio por “Maluca Paixão” e, na noite seguinte, vencer o Oscar por “Um Sonho Possível”, único de sua carreira.
Entretanto, nem todos reagem bem. Sylvester Stallone, por exemplo, é o recordista de indicações e vitórias e já demonstrou incômodo com o prêmio. Ainda assim, os organizadores defendem o sucesso do evento. A seguir, confira quais atrizes venceram o prêmio desde 2016:
Megan Fox ? 2024: foi eleita Pior Atriz por “Johnny e Clyde – Parceiros no Crime”, dirigido por Tom DeNucci. No filme, ela interpreta Alana Hart, dona de um cassino envolvida com crimes e rituais. A história acompanha um casal de assassinos, Johnny e Clyde, que reúne um grupo de criminosos para assaltar um cassino de luxo, enquanto um antigo xerife busca vingança pela morte da filha.
Jeanna de Waal ? 2022: a atriz venceu por “Diana: O Musical”, dirigido por Christopher Ashley, produção lançada como especial da Netflix e filmada antes da estreia oficial na Broadway. No filme, ela interpreta a princesa Diana em uma versão musical de sua vida.
Kate Hudson ? 2021: a atriz recebeu o prêmio por "Music", longa dirigido por Sia. Na história, ela interpreta Zu, uma jovem distante da família que precisa assumir a responsabilidade de cuidar da meia-irmã autista, Music.
Hilary Duff ? 2020: foi eleita Pior Atriz por “A Maldição de Sharon Tate”, dirigido por Daniel Farrands. O filme é uma versão ficcional dos assassinatos da família Tate em 1969, e acompanha a atriz Sharon Tate, personagem de Hudson, enquanto ela sofre com premonições de seu assassinato pela família Manson .
Tyler Perry ? 2018: o ator venceu como Pior Atriz ao interpretar Madea em “Boo 2! A Madea Halloween”, filme que ele também dirigiu. Na história, após irem a um acampamento assombrado, Madea, Bam e Hattie precisam fugir quando monstros e outras criaturas passam a persegui-las.
Rebekah Turner ? 2017: recebeu o prêmio por “Os Estados Unidos da Hillary: A História Secreta do Partido Democrata”, filme biográfico dirigido por Dinesh D?Souza, no qual interpreta a personagem-título, Hillary Clinton, ex-primeira-dama dos Estados Unidos e candidata à presidência em 2016.
Dakota Johnson ? 2016: a atriz venceu pela primeira vez por “Cinquenta Tons de Cinza”, longa dirigido por Sam Taylor-Johnson. No filme, ela interpreta Anastasia Steele, que se envolve com o milionário Christian Grey, personagem de Jamie Dornan. Nesse mesmo ano, ambos venceram na categoria de Pior Dupla ou Elenco.