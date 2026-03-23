Nova sensação do rock: conheça a banda Turnstile, que empolgou o público no Lollapalooza Brasil

Por Flipar
O quinteto de Baltimore subiu ao palco Budweiser (o principal do festival) ostentando o título de vencedores do Grammy 2025, no qual faturaram os prêmios de Melhor Álbum de Rock por “NEVER ENOUGH” e Melhor Performance de Metal por “Birds”.
O show aconteceu na noite de domingo, 22 de março, servindo como um “aquecimento” de luxo para as atrações principais, Tyler, the Creator e Lorde. O grupo atraiu uma multidão jovem e numerosa, que reagiu com sinalizadores e intensas rodas de “bate-cabeça”.
A Turnstile é uma banda de hardcore punk formada em 2010 na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, conhecida por renovar o gênero ao misturar energia pesada com elementos de rock alternativo, pop, funk e música eletrônica.
O grupo surgiu com os músicos por Brendan Yates (vocais), Brady Ebert (guitarra), Sean “Coo” Cullen (guitarra), Franz Lyons (baixo) e Daniel Fang (bateria). O primeiro EP, “Pressure to Succeed”, foi lançado em 2011.
Depois do segundo EP, “Step 2 Rhythm”, de 2013, a banda lançou o primeiro álbum, “Nonstop Feeling”, em janeiro de 2015. Desde o início, eles chamaram a atenção pela proposta mais melódica e experimental dentro do hardcore tradicional, aproximando o estilo de novos públicos.
O primeiro álbum foi seguido por “Time and Space”, de 2018 ? o primeiro em uma grande gravadora ?, que ampliou sua projeção internacional com uma sonoridade mais expansiva e acessível.
O verdadeiro divisor de águas veio com “Glow On”, em 2021, trabalho elogiado pela crítica e considerado um dos discos mais influentes do rock recente, combinando hardcore com dream pop, synths e grooves dançantes, algo incomum no gênero.
O álbum não só foi sucesso de crítica como rendeu três indicações ao Grammy Awards de 2023. Além disso, o novo trabalho ajudou a colocar a banda em festivais de grande porte ao redor do mundo.
Mesmo após a saída do guitarrista fundador Brady Ebert em 2021, a banda seguiu firme, reafirmando que sua essência reside na experimentação constante e na quebra de rótulos.