Alimentos sem glúten são essenciais para certas pessoas: entenda o motivo

Por Flipar

A doença celíaca é uma condição autoimune em que o glúten danifica o intestino delgado. O único tratamento eficaz é a eliminação total do glúten da dieta.
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Já a sensibilidade ao glúten não celíaca causa sintomas semelhantes, como inchaço, fadiga e dores, mas sem danos intestinais visíveis. Ainda assim, exige restrição alimentar.
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Há também casos de alergia ao trigo, mais raros, mas que podem incluir reações respiratórias ou cutâneas. Nesse caso, é necessário evitar todos os derivados do trigo.
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Além de atender a esses quadros, uma dieta sem glúten pode beneficiar pessoas com doenças inflamatórias ou distúrbios digestivos, desde que bem orientada.
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Eliminar o glúten requer atenção a rótulos, pois ele pode estar presente em pães, bolos, massas, molhos prontos e até embutidos. Ler os ingredientes é essencial.
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Farinhas sem glúten são ótimas alternativas para cozinhar e assar. Entre as mais usadas estão as de arroz, milho, amêndoas, grão-de-bico, aveia sem contaminação e alfarroba.
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A farinha de arroz é leve, neutra e boa para bolos e massas. Já a de milho é excelente para pães, polentas e biscoitos tradicionais em muitas culturas.
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A farinha de grão-de-bico tem sabor marcante e alto teor de proteína. Pode ser usada em tortas, panquecas e receitas salgadas com boa estrutura.
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A farinha de amêndoas é rica em gorduras boas e confere umidade a bolos e tortas. É ótima para dietas com restrição de carboidratos.
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A farinha de aveia, se certificada sem glúten, é versátil em panquecas, cookies e pães rápidos. Também pode ser usada em vitaminas e mingaus.
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Outros alimentos naturalmente sem glúten incluem frutas, vegetais, leguminosas, arroz, carnes frescas, ovos e laticínios sem aditivos. Eles formam a base da alimentação segura.
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Para quem precisa, planejar refeições e fazer substituições conscientes garante variedade e equilíbrio. Há muitos sites e livros com receitas sem glúten deliciosas
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Com atenção, é possível comer bem e com segurança, mesmo evitando o glúten. O mais importante é respeitar a condição individual e buscar alternativas saudáveis.
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