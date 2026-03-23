Do campo à indústria: a importância do algodão no Brasil

Por Flipar
A cultura do algodão é uma das mais dinâmicas do agronegócio brasileiro, com expansão contínua em áreas agrícolas. O avanço técnico tem permitido ganhos expressivos de eficiência no campo. Isso fortalece a competitividade do país no cenário global.
A produção se concentra principalmente na região Centro-Oeste, com destaque para o estado de Mato Grosso. As condições climáticas e o solo favorável contribuem para o bom desempenho da lavoura. A região se tornou referência na produção da fibra.
O uso de máquinas modernas e sementes de alta qualidade é um diferencial do algodão brasileiro. A mecanização garante maior eficiência e redução de custos operacionais. Isso resulta em maior produtividade por hectare.
O Brasil também se consolidou como um dos principais exportadores de algodão do mundo. A fibra brasileira é valorizada pela qualidade e regularidade no fornecimento. Isso amplia a presença do país no comércio internacional.
A cadeia produtiva do algodão envolve diversas etapas, do plantio à indústria têxtil. Esse encadeamento gera valor agregado e movimenta diferentes setores da economia. A integração fortalece o setor como um todo.
O cultivo do algodão gera empregos diretos e indiretos em várias regiões do país. Trabalhadores rurais, transporte e indústria são beneficiados pela atividade. Isso contribui para o desenvolvimento socioeconômico.
Além da fibra, o algodão também produz subprodutos importantes para a economia. O caroço, por exemplo, é utilizado na alimentação animal e na indústria. Isso amplia o aproveitamento da produção.
O óleo vegetal de semente de algodão é rico em vitaminas D e E (andioxidante), além de ácidos graxos linolenico (ômega 3) e linoleico (ômega 6).
O algodão também serve para a fabricação de cosméticos. O óleo de sua semente é a base de óleos de essências e cremes hidratantes para a pele.