Estudo alerta que cidades dos Estados Unidos estÃ£o â€˜afundandoâ€™; veja quais sÃ£o

Por Flipar

Segundo o pesquisador Leonard Ohenhen, muitas cidades americanas se expandem justamente sobre Ã¡reas jÃ¡ suscetÃ­veis a esse tipo de instabilidade. De acordo com ele, isso pode sobrecarregar a infraestrutura alÃ©m de seus limites de seguranÃ§a e comprometer prÃ©dios, estradas e pontes.
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A maioria dessas construÃ§Ãµes foi erguida sobre antigos aterros sanitÃ¡rios, cujo solo Ã© mais suscetÃ­vel Ã  compressÃ£o do que a rocha natural, o que acelera o subsidÃªncia do solo sob o peso da infraestrutura.
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O risco, nesse contexto, Ã© o aumento de inundaÃ§Ãµes e de falhas estruturais em edifÃ­cios e vias urbanas. Ainda segundo o estudo, mais de 29 mil edifÃ­cios nas cidades analisadas estÃ£o localizados em chamadas ?zonas de alto risco?.
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Entre as possÃ­veis soluÃ§Ãµes, os pesquisadores defendem a criaÃ§Ã£o de mapas detalhados de subsidÃªncia do solo para orientar polÃ­ticas pÃºblicas, alÃ©m da revisÃ£o dos cÃ³digos de construÃ§Ã£o.
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Investimentos em sistemas de drenagem mais eficientes e o controle rigoroso da exploraÃ§Ã£o de Ã¡guas subterrÃ¢neas tambÃ©m sÃ£o apontados como medidas preventivas.
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