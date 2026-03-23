Por Flipar
Segundo o pesquisador Leonard Ohenhen, muitas cidades americanas se expandem justamente sobre Ã¡reas jÃ¡ suscetÃveis a esse tipo de instabilidade. De acordo com ele, isso pode sobrecarregar a infraestrutura alÃ©m de seus limites de seguranÃ§a e comprometer prÃ©dios, estradas e pontes.
A maioria dessas construÃ§Ãµes foi erguida sobre antigos aterros sanitÃ¡rios, cujo solo Ã© mais suscetÃvel Ã compressÃ£o do que a rocha natural, o que acelera o subsidÃªncia do solo sob o peso da infraestrutura.
O risco, nesse contexto, Ã© o aumento de inundaÃ§Ãµes e de falhas estruturais em edifÃcios e vias urbanas. Ainda segundo o estudo, mais de 29 mil edifÃcios nas cidades analisadas estÃ£o localizados em chamadas ?zonas de alto risco?.
Entre as possÃveis soluÃ§Ãµes, os pesquisadores defendem a criaÃ§Ã£o de mapas detalhados de subsidÃªncia do solo para orientar polÃticas pÃºblicas, alÃ©m da revisÃ£o dos cÃ³digos de construÃ§Ã£o.
Investimentos em sistemas de drenagem mais eficientes e o controle rigoroso da exploraÃ§Ã£o de Ã¡guas subterrÃ¢neas tambÃ©m sÃ£o apontados como medidas preventivas.