Segundo o pesquisador Leonard Ohenhen, muitas cidades americanas se expandem justamente sobre Ã¡reas jÃ¡ suscetÃ­veis a esse tipo de instabilidade. De acordo com ele, isso pode sobrecarregar a infraestrutura alÃ©m de seus limites de seguranÃ§a e comprometer prÃ©dios, estradas e pontes.