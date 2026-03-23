Parque no Piauí pode ter primeiro registro de beijo da humanidade

Por Flipar
O litoral piauiense é o menor do Brasil : apenas 66 km. Mas são praias bonitas no Oceano Atlântico. Entre elas, a Praia de Macapá, em Luis Correia, formada entre a foz do rio Macapá e o mar aberto. Uma piscina natural entre bancos de areia.
O estado tem sítios arqueológicos de grande valor. Em outubro de 2023, cientistas encontraram um esqueleto de um homem adulto, inteiro, com um fragmento de cerâmica cobrindo o rosto, braceletes e colar feitos de contas em osso.
Batizado de Raulzito, o esqueleto foi achado em um sítio na zona rural de Guaribas, na região do Parque Nacional Serra das Confusões, onde também havia obras rupestres. Indícios que haveria um templo indígena no local.
O Parque Nacional das Sete Cidades também contém registros arqueológicos. A área é formada por savanas áridas e florestas de babaçu. E preserva recursos hídricos importantes numa região bastante seca.
O Piauí também tem áreas com cachoeiras de pequeno porte que são aprazíveis para passeios. As mais apreciadas ficam no município de União, que também abriga uma das culturas mais vigorosas na economia piauiense: a cana-de-açúcar.
Outras forças econômicas no Piauí são: indústria química, têxtil (foto) e de bebidas; mineração de mármore, amianto, ardósia e, principalmente níquel (a segunda maior jazida desse mineral está no Piauí).
A gastronomia piauiense também é parte da cultura do estado. E um dos destaques é a popular Cajuína, bebida sem álcool feita a partir do suco de caju, com coloração amarelo-âmbar resultante da caramelização do açúcar natural da fruta.
A castanha de caju, por sinal, é um dos produtos de maior qualidade no estado. No Brasil, o Piauí só perde para o Ceará no montante do produto, que faz parte inclusive da pauta de exportações.
A culinária piauiense é conhecida pelos temperos com base em pimenta de cheiro, coentro e cheiro verde. O principal prato típico é galinha à cabidela (ou galinha caipira), cozida com molho de especiarias e acréscimo de um pouco de sangue de galinha.
Foi em 1607 que padres jesuítas oriundos de Portugal viajaram pela região entre Pernambuco e Maranhão e se estabeleceram no Delta do Parnaíba. O nome Piauí vem do tupi-guarani (etnia dos indígenas locais), com o significado de “rio das piabas”, um tipo de peixe da região.
Em 1823, após a independência do Brasil, houve um confronto sangrento entre o povo da região e os portugueses, em busca da consolidação da autonomia: a Batalha do Jenipapo, na Vila de Campo Maior. Um monumento foi construído para marcar a memória dessa luta.
A bandeira do Piauí traz a data da Batalha (13/3/1823). O amarelo é da riqueza mineral; o verde é a esperança. E a estrela remete a Antares, que na bandeira nacional simboliza o Piauí.
Como curiosidade extra, o Piauí é o estado brasileiro onde os casamentos duram mais tempo: 17,6 anos, em média. Ficou curioso para conhecer o Piauí? O estado tem dois aeroportos. O de Teresina opera voos nacionais e regionais. Foi aberto em 1967.
Já o aeroporto internacional fica em Parnaíba, a 268 quilômetros de Teresina. Inaugurado em 1971, é uma porta de entrada para quem deseja conhecer o circuito formado pelo Delta do Parnaíba, na ponta do estado, próximo tanto do Ceará como do Maranhão.
Entre as celebridades piauienses, está a judoca Sarah Menezes, nascida em Teresina em 26/3/1990. Ela é a primeira mulher brasileira a conquistar medalha de ouro no Judô em Jogos Olímpicos (Londres, 2012).
O saltador Kawan Pereira, nascido em Parnaíba em 17/6/2002, é outro talento do Piauí. Medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2019, também faturou o Ouro no Mundial Jr em 2021, em Kiev (Ucrânia).
Outra atleta premiada do Piauí é Cruz Nonata da Silva, Medalha de Prata nos Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara, nos 5.000 e nos 10.000 metros.
A capital do Piauí, Teresina, é a única do Nordeste que não tem praia. Fica a 343 km do litoral. Mas tem belezas naturais, histórias e culturais. Seu nome é uma homenagem à imperatriz Teresa Cristina.