Árvore rara ameaçada de extinção, camboatã é encontrada em Porto Alegre

Por Flipar
Divulgado para coincidir com a COP16 da ONU sobre biodiversidade, o estudo estima que cerca de 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estão ameaçadas de extinção, principalmente devido ao desmatamento, à agricultura, à expansão urbana e às mudanças climáticas.
Árvores desempenham funções vitais, como fornecer alimentos, madeira e medicamentos, além de produzir oxigênio e absorver dióxido de carbono, sendo fundamentais para a vida humana.
Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas na construção, enquanto outras 2 mil servem para alimentação, combustíveis e remédios. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores sejam derrubadas a cada ano.
Uma delas é a Eugenia delicata, conhecida como uvaia-pitanga, com frutos comestíveis alaranjados e sabor semelhante ao da goiaba.
A outra é a Eugenia superba, chamada de cereja-amarela-de-Niterói, que possui tronco descamante e frutos característicos. Ambas são endêmicas da região entre Niterói e Maricá e atingem entre 12 e 15 metros de altura.
A fruta-do-Imperador foi muito apreciada pela família real portuguesa, por seus frutos suculentos e doces. É uma árvore de grande porte, cuja madeira era utilizada na construção naval.