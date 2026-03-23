Fim da patente da semaglutida deve aumentar acesso a canetas emagrecedoras no Brasil; veja dicas para evitar produtos falsos

Por Flipar

No Brasil, o uso dessas canetas pode ser recomendado principalmente para pessoas com obesidade (IMC acima de 30) ou com sobrepeso associado a comorbidades, como diabetes, problemas cardiovasculares, apneia ou dor articular.
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Especialistas destacam que o IMC sozinho não define risco, pois a gordura abdominal aumenta significativamente a chance de doenças metabólicas, mesmo em pessoas aparentemente magras.
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A alta procura por esses medicamentos estimulou a circulação de versões falsificadas e manipuladas no Brasil, algumas com rótulos reaproveitados de outros produtos ou com composição desconhecida.
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Segundo a Anvisa e especialistas, o uso de medicamentos falsificados ou de origem duvidosa pode levar a quadros graves de intoxicação, infecções e até problemas cardíacos e hepáticos.
Reproduc?a?o/TV Globo

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