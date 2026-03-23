Stavkirker: fascinantes igrejas medievais da Noruega têm 10 séculos de história

Por Flipar
O frio país nórdico, que fica na região europeia da Escandinávia (junto com Suécia e Dinamarca), está sempre no topo em qualidade de vida. E atrai visitantes pela beleza, organização e atrações históricas de imenso valor.
Uma das curiosidades são as chamadas StavKirker, igrejas medievais, que surgiram no século 11, após a adoção do Cristianismo. Elas representam a habilidade norueguesa na arte da carpintaria naval, herdada dos vikings.
Essas igrejas medievais são conhecidas por suas colunas de madeira distintas e são consideradas construções emblemáticas na Noruega.