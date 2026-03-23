Serpente causa surpresa ao nascer com 3 presas venenosas

Por Flipar
Picadas de cobras podem causar dormência, dor, paralisia, dificuldade de respirar, náusea, convulsão, taquicardia, hemorragia e outras reações.
Dependendo do volume de veneno, a morte pode ocorrer em apenas 20 minutos.
É que o poder letal do veneno depende do peso da pessoa e da rapidez do atendimento. Mas algumas cobras possuem venenos tão poderosos que bastam quantidades ínfimas para matar – e com rapidez.
A Cobra de Barriga Amarela, considerada a mais mortal, tem veneno 100 vezes mais potente que uma cascavel. Basta 0,01 mg de veneno por quilo para matar. Ou seja, um pessoa de 70 kg seria morta com apenas 0,7 mg de veneno.
Em caso de picada de cobra, a ordem é correr para receber o quanto antes o soro antiofídico, um antídoto contra as toxinas produzidas pelas serpentes.
Veja outras cobras que costumam figurar na lista das mais venenosas do mundo.
Cobra da Morte – Originária da Austrália. Também é encontrada na Nova Guiné. Diferentemente da maioria das cobras, que reagem quando provocadas, esta serpente ataca por nada, sem ter sido ameaçada. E tem um dos botes mais rápidos.
Serpente Tigre – Espécie endêmica da Austrália e Tasmânia. Seu veneno costuma matar a vítima de 6 a 24 horas. Pode medir até 2m e se alimenta de peixes e lagartos.
Cobra Real – Originária da Ásia, habita florestas na Índia e na China. É a cobra venenosa mais longa do mundo. Geralmente, tem de 3 a 4 metros. E a maior já registrada chegou a 5,85m. Também tem capuz no rosto.
Por causa do capuz, a cobra-rei e a naja se confundem. Mas a cobra-rei pode ter muitos pigmentos e listras, enquanto a Naja tem apenas uma cor com pequenas manchas pelo corpo.
Víbora de Russell – Animal noturno, vive na Índia, China e Taiwan. Atinge cerca de 1,60m. E tem a pele marrom com manchas que funcionam como camuflagem entre as árvores. Sua picada é considerada uma das mais dolorosas.
Taipan – Austrália. Tem uma toxina que destrói as células sanguíneas e provoca hemorragia interna. Sua dose letal é de apenas 0,1 mg por quilo. Mas sua picada chega a conter 120 mg. Em média, uma cobra dessas pode matar 56 homens.
Krait Malasyana – Vive em países do Sudeste Asiático, principalmente Indonésia e Malásia. É facilmente reconhecida, pois tem listras pretas e brancas. Metade das vítimas dessa cobra morre mesmo se houver aplicação de antídoto. Dentre as sequelas de quem sobrevive, pode sofrer paralisia grave.
Cascavel – Vive no continente americano, desde o México até a Argentina. Tem um chocalho na cauda. A finalidade do som produzido pelo guizo é de advertir sobre a sua presença e espantar os animais predadores..
Mamba Negra – Nativa da África. Pode ser preta ou cinza, mas a parte de dentro da boca é sempre negra. É a cobra mais rápida do mundo: rasteja a 20 km/h. Portanto, não dá nem pra fugir.
O veneno da mamba-negra tem a ação mas rápida dentre as cobras, se espalhando rapidamente pelo corpo. Se a vítima não procurar auxílio imediato, morre em 20 minutos.
Por sugestão de internautas, incluímos a jararaca-ilhoa, que é exclusiva da Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo. Essa ilha é proibida para visitantes (exceto pesquisadores) justamente devido à proliferação dessa espécie endêmica.