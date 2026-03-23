Lugares que têm fama de ‘mal-assombrados’ pelo mundo afora

Por Flipar
O Castelo de Edimburgo é uma das atrações mais icônicas da Escócia e uma das fortalezas mais famosas do mundo. Ele tem a fama de mal-assombrado e um dos boatos é de um tocador de gaita de foles que entrou em uma rede secreta de túneis sob o chão do castelo e nunca teria retornado. Há quem diga que é possível ouvir o som da gaita até hoje.
A construção da Mansão Winchester na Califórnia (EUA), começou em 1884 e seguiu até a morte de Sarah Winchester em 1922. Ela era viúva de William Wirt Winchester, o filho do fundador de uma importante fabricante de rifles. Após a morte de seu marido e filha, Sarah acreditava em perseguição dos espíritos daqueles que foram mortos por rifles da marca. Ela buscou a orientação de médiuns e construiu a mansão para acalmar os espíritos.
Hotel Stanley (EUA) – O famoso hotel no Colorado foi cenário do filme de terror “O Iluminado” e o antigo proprietário, Freelan Oscar Stanley, assombra os hóspedes pelos corredores.
La Posada de Santa Fe (México) – Conhecido como a suposta moradia do espírito da jardineira Julia Staab, que faz com que o lugar tenha cheiro de rosa.
Casa da Família Perron (EUA) – Local que inspirou o filme “Invocação do Mal”. Ali viveu a família aterrorizada por entidades malignas. Foi objeto de estudo, na realidade, do casal Ed e Lorraine Warren, interpretados no cinema por Patrick Wilson e Vera Farmiga.
Sanatório de Waverly Hills (EUA) – A instituição no Kentucky funcionou entre 1910 e 1962 e milhares de pacientes de tuberculose morreram ali. Dizem que muitos vagam sem rumo pelos corredores.
Castelo de Charleville (Irlanda) – Conta-se que uma menina chamada Harriet morreu ao cair da escadaria do castelo e continua por lá, assombrando quem chega.
Casa de Morgan (Índia) – Supostamente é o lar da antiga dona da casa, já morta, e aparece para hóspedes que se aventuram no local, em Kalimpong.
Torre de Londres (Inglaterra) – Local de execuções , inclusive de duas esposas do rei Henrique VIII. Muitos relatos de espíritos por ali.