Último censo mostra redução da migração interna para Rio de Janeiro e São Paulo

Por Flipar

Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do país, foi o único do trio que teve saldo migratório positivo – 106,5 mil pessoas. Do total, 19,1% vieram de São Paulo e 17,7%, do Rio de Janeiro, justamente os dois vizinhos que ?encolheram?.
Breno Pataro/PMBH

Essa inflexão inédita aponta para uma importante alteração no mapa migratório do Brasil, com os centros urbanos mais pujantes perdendo atratividade.
Raffner/Wikimedia Commons

São Paulo, um polo histórico de chegada de migrantes de várias regiões do Brasil, registrou a saída de 825.958 pessoas e a chegada de outras 736.380 entre 2017 e 2022.
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Já no caso do estado do Rio de Janeiro, a perda de habitantes no saldo migratório dentro do país foi de 165,3 mil pessoas.
Artyominc / Wikimedia Commons

Ou seja, a média da perda diária de moradores do estado de São Paulo entre 2017 e 2022 foi de 49 pessoas e, do Rio de Janeiro, de 91.
Fotos Públicas

De acordo com o último censo, a população fluminense é de 16 milhões de habitantes.
ASSY/Pixabay

No censo anterior, de 2010, São Paulo aparecia como destino número um de migração brasileira.
henriquea2011/Pixabay

Curiosamente, São Paulo registrou esse saldo negativo muito em função da saída de pessoas que haviam migrado para o estado em anos anteriores.
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Entre os principais destinos de emigrantes de São Paulo no período estão Minas Gerais, com 19,1%, e Bahia, com 15,4%. Uma parcela deles representa pessoas que optaram por retornar à sua terra de origem.
Robson Mendes / AGECOM wikimedia commons

Em relação ao Rio de Janeiro, o principal destino dos moradores que deixaram o estado foram São Paulo, com 21,4%, e Minas Gerais, com 17.7%. Ou seja, o movimento migratório predominante nesse caso foi dentro da região sudeste.
- Wikipedia

O IBGE calculou esse saldo a partir das respostas dadas à pergunta sobre onde a pessoa residia em 31 de julho de 2017.
Tânia Rêgo / Agência Brasil

Os números do IBGE mostram que Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo somam mais de 50% dos estados de origem das novas entradas em Santa Catarina.
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após Santa Catarina, os outros quatro estados com maior incremento populacional por fluxo migratório foram Goiás, com 186.827, Minas Gerais, com 106.499, Mato Grosso, com 103.938, e Paraná, com 85.045.
Boaventuravinicius - Wikimédia Commons

O estrato populacional que maior número de pessoas que fizeram migração interestadual no período aferido pelo censo foi o de jovens entre 25 e 34 anos. Um em cada cinco migrantes tinha entre 25 e 29 anos – mais de 3,5 milhões de pessoas nessa faixa etária.
Paulo Pinto/Agencia Brasil

Em relação ao Nordeste, a região seguiu perdendo população para outros lugares do Brasil. Entre os estados nordestinos, somente a Paraíba teve saldo positivo no quesito, com 30.952 pessoas.
Raphael Lorenzeto de Abreu/Wikimedia Commons

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