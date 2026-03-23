Grande Otelo: do passado difícil à consagração como ícone do cinema e da TV brasileira

No campo cinematográfico, Grande Otelo iniciou suas participações já em 1935, no filme ?Noites Cariocas?. Mas foi durante o período das chanchadas, nas décadas de 1940 e 1950, que consolidou seu lugar no cinema nacional, sobretudo por sua parceria com o comediante Oscarito. Juntos, eles protagonizaram sucessos que marcaram a cultura popular brasileira como “Carnaval Atlântida”.