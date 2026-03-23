Curiosidades sobre Naruto e o significado de seus gestos ninja

Por Flipar

O interessante é que os selos de mão representam o zodíaco chinês, algo que tem forte tradição em solo japonês. No caso de Darlan, ele usou os selos de macaco, carneiro e cachorro.
Reprodução/ Naruto

Curiosa ligação com a culinária – O nome do protagonista Naruto Uzumaki vem do narutomaki, um ingrediente típico do lámen japonês, prato que ele adora. Apesar disso, a obra nunca teve a gastronomia como foco principal, já que desde o início a história foi pensada em torno do universo dos ninjas.
Reprodução/Naruto

Não era para o Naruto ser humano – Pode parecer uma ideia muito estranha, mas a verdade é que o roteiro original tinha Naruto como uma raposa com a habilidade de se disfarçar de humano.
Reprodução/Naruto

Kanji é o tipo de escrita ? são caracteres do sistema japonês derivados do chinês, como o símbolo ??? (amor), usado por Gaara. Tatuagem é a forma ? é o desenho aplicado na pele. Ou seja: o que Gaara tem não é ?um tipo de tatuagem?, mas sim uma tatuagem que contém um kanji (um símbolo com significado).
Reprodução/Naruto

Entre as principais influências está Dragon Ball, sucesso mundial cujo protagonista, Goku, se tornou símbolo de carisma e determinação.
Divulgação

Shikamaru e sua inteligência ? Conhecido por sua personalidade preguiçosa e desinteressada, ele surpreende pelo raciocínio estratégico excepcional. No anime, é dito que seu QI ultrapassa 200, um recurso narrativo para destacar sua genialidade ? embora não seja uma medida real comparável à de figuras históricas como Albert Einstein.
Reprodução/Naruto

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