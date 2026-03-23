Curiosidades sobre Naruto e o significado de seus gestos ninja

Por Flipar
O interessante é que os selos de mão representam o zodíaco chinês, algo que tem forte tradição em solo japonês. No caso de Darlan, ele usou os selos de macaco, carneiro e cachorro.
Curiosa ligação com a culinária – O nome do protagonista Naruto Uzumaki vem do narutomaki, um ingrediente típico do lámen japonês, prato que ele adora. Apesar disso, a obra nunca teve a gastronomia como foco principal, já que desde o início a história foi pensada em torno do universo dos ninjas.
Não era para o Naruto ser humano – Pode parecer uma ideia muito estranha, mas a verdade é que o roteiro original tinha Naruto como uma raposa com a habilidade de se disfarçar de humano.
Kanji é o tipo de escrita ? são caracteres do sistema japonês derivados do chinês, como o símbolo ??? (amor), usado por Gaara. Tatuagem é a forma ? é o desenho aplicado na pele. Ou seja: o que Gaara tem não é ?um tipo de tatuagem?, mas sim uma tatuagem que contém um kanji (um símbolo com significado).
Entre as principais influências está Dragon Ball, sucesso mundial cujo protagonista, Goku, se tornou símbolo de carisma e determinação.
Shikamaru e sua inteligência ? Conhecido por sua personalidade preguiçosa e desinteressada, ele surpreende pelo raciocínio estratégico excepcional. No anime, é dito que seu QI ultrapassa 200, um recurso narrativo para destacar sua genialidade ? embora não seja uma medida real comparável à de figuras históricas como Albert Einstein.