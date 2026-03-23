Cervejas que são apreciadas nos famosos pubs ingleses

Por Flipar

Guinness: Embora seja irlandesa, a Guinness é uma stout muito consumida nos pubs ingleses, apreciada pelo sabor encorpado.
Reprodução Facebook Vadelata

Fuller’s London Pride: Uma das bitters mais conhecidas de Londres, famosa pelo equilíbrio entre malte e lúpulo.
Reprodução do X @London_Pride

Greene King IPA: Muito popular em pubs, é uma pale ale de sabor suave, fácil de beber e encontrada em diversas regiões.
Divulgação

Boddingtons: Uma pale ale de Manchester com uma textura cremosa, conhecida pelo sabor suave e pelo leve amargor.
Flickr PetiteFamily93

Old Speckled Hen: Uma English ale famosa por seu sabor maltado e ligeiramente doce, é amplamente consumida.
Flickr zig 2122

Adnams Ghost Ship: Uma pale ale refrescante com sabor cítrico, popular por seu sabor leve e frutado.
Flickr Sarah Groves

Carling: Uma lager leve e refrescante, é a marca mais vendida no Reino Unido.
Flivkr mick

Stella Artois: De origem belga, é bastante consumida na Inglaterra, sendo uma opção fácil de encontrar em pubs e bares.
Flickr Amy Johnson

Foster’s: Lager de origem australiana que se popularizou no Reino Unido por seu sabor suave e refrescante.
Divulgação

Heineken: Essa lager holandesa é bastante popular e bem aceita em pubs e festivais.
Flickr lf66

Peroni Nastro Azzurro: Uma lager italiana, bastante popular em bares e restaurantes ingleses, especialmente em eventos e encontros sociais.
Flickr Daniel Lurie

Amstel: Outra lager popular e refrescante, fácil de encontrar em pubs e conhecida pelo sabor suave.
Divulgação

John Smith?s: Uma ale suave e levemente amarga, muito apreciada em pubs e com uma textura cremosa.
Flickr Kevin

Tennent?s: Lager escocesa que conquistou fãs na Inglaterra, especialmente nas áreas mais ao norte.
Reprodução do facebook Svärten Mugg Taverna

Doombar: Uma ale tradicional inglesa da região da Cornualha, conhecida pelo sabor maltado e final levemente amargo.
Reprodução do Facebook High Bickington Community Shop

Camden Hells Lager: Lager artesanal de Londres com influência de estilos alemães, popular entre aqueles que buscam algo local e de alta qualidade.
- Divulgação

Tribute: Cerveja da Cornualha, uma pale ale leve e frutada, amplamente consumida em eventos e pubs no sul da Inglaterra.
Reprodução do X @StAustellBrew

Beavertown Neck Oil: Uma IPA leve e refrescante, bastante popular entre os consumidores mais jovens e em pubs que servem opções artesanais.
Divulgação

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