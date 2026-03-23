Cervejas que são apreciadas nos famosos pubs ingleses

Por Flipar
Guinness: Embora seja irlandesa, a Guinness é uma stout muito consumida nos pubs ingleses, apreciada pelo sabor encorpado.
Fuller’s London Pride: Uma das bitters mais conhecidas de Londres, famosa pelo equilíbrio entre malte e lúpulo.
Greene King IPA: Muito popular em pubs, é uma pale ale de sabor suave, fácil de beber e encontrada em diversas regiões.
Boddingtons: Uma pale ale de Manchester com uma textura cremosa, conhecida pelo sabor suave e pelo leve amargor.
Old Speckled Hen: Uma English ale famosa por seu sabor maltado e ligeiramente doce, é amplamente consumida.
Adnams Ghost Ship: Uma pale ale refrescante com sabor cítrico, popular por seu sabor leve e frutado.
Carling: Uma lager leve e refrescante, é a marca mais vendida no Reino Unido.
Stella Artois: De origem belga, é bastante consumida na Inglaterra, sendo uma opção fácil de encontrar em pubs e bares.
Foster’s: Lager de origem australiana que se popularizou no Reino Unido por seu sabor suave e refrescante.
Heineken: Essa lager holandesa é bastante popular e bem aceita em pubs e festivais.
Peroni Nastro Azzurro: Uma lager italiana, bastante popular em bares e restaurantes ingleses, especialmente em eventos e encontros sociais.
Amstel: Outra lager popular e refrescante, fácil de encontrar em pubs e conhecida pelo sabor suave.
John Smith?s: Uma ale suave e levemente amarga, muito apreciada em pubs e com uma textura cremosa.
Tennent?s: Lager escocesa que conquistou fãs na Inglaterra, especialmente nas áreas mais ao norte.
Doombar: Uma ale tradicional inglesa da região da Cornualha, conhecida pelo sabor maltado e final levemente amargo.
Camden Hells Lager: Lager artesanal de Londres com influência de estilos alemães, popular entre aqueles que buscam algo local e de alta qualidade.
Tribute: Cerveja da Cornualha, uma pale ale leve e frutada, amplamente consumida em eventos e pubs no sul da Inglaterra.
Beavertown Neck Oil: Uma IPA leve e refrescante, bastante popular entre os consumidores mais jovens e em pubs que servem opções artesanais.