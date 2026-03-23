Pandemia da Covid-19 completa três anos. Relembre

Em março de 2020, diversos países adotaram lockdowns e medidas de restrição para conter o avanço da Covid-19. A estratégia buscava reduzir a circulação do vírus ao limitar o contato entre as pessoas, evitando o colapso dos sistemas de saúde. Naquele momento, com informações ainda limitadas, havia expectativa de que as medidas tivessem efeito em um período relativamente curto.