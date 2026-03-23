Santuário em Congonhas é ‘obra-prima’ de Aleijadinho

Por Flipar
As estátuas, de tamanho natural, estão dispostas no adro da igreja e impressionam pela expressividade e detalhes, representando figuras como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel.
Aleijadinho também é responsável pelas 66 esculturas em cedro que compõem os seis passos da Paixão de Cristo, localizados em capelas distribuídas ao longo de uma rampa que leva à igreja.
As esculturas retratam cenas como a Última Ceia, a Prisão de Jesus e a Crucificação, com uma dramaticidade e realismo que costumam emocionar os visitantes.
Além de sua importância artística, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos é um local de grande significado religioso. Todos os anos, durante a Semana Santa, milhares de fiéis participam das celebrações e procissões, revivendo a Paixão de Cristo.
A Festa do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, realizada em setembro, é outro evento importante, atraindo peregrinos de diversas regiões. Essa celebração, que acontece desde o século 18, é uma das mais tradicionais de Minas Gerais, reunindo romeiros de diversas partes do país.