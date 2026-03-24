Prepare o bolso: cidades com custo de vida elevado no Brasil
Por Flipar
O Expatistan é uma plataforma online que compara o custo de vida entre cidades e países ao redor do mundo. O site reúne dados colaborativos, enviados por usuários, sobre preços de itens do dia a dia, como alimentação, transporte, moradia e lazer.
Marcello Sokal por Pexels
Veja agora quais são as cidades que aparecem como caras para se viver, exigindo despesas elevados em diversos aspectos do dia a dia.
Marcello Casal Jr/Ag. Brasil
PORTO ALEGRE (RS) - Capital com infraestrutura completa e forte atividade econômica regional. Os custos de serviços e alimentação são elevados em áreas centrais.
A demanda urbana mantém o custo de vida em patamar mais alto.
BRASÍLIA- Capital federal com renda média mais alta e forte presença do setor público.
O custo de serviços e moradia acompanha o padrão da cidade planejada.
Alimentação e transporte também podem pesar no orçamento.
CAMPINAS (SP) - Importante polo tecnológico e universitário do interior paulista. A concentração de empresas e renda eleva os preços de imóveis e serviços.
A cidade combina desenvolvimento econômico com custo mais alto.
Habita Class/Pixabay
SANTOS (SP) - Cidade litorânea com boa qualidade de vida e forte atividade portuária. A procura por moradia próxima à praia impulsiona os preços dos imóveis.Serviços e alimentação também refletem essa valorização.
Foto: Divulgação
SÃO PAULO (SP) - Maior centro financeiro do país, concentra empresas, empregos e serviços de alto padrão. A forte demanda por moradia eleva os preços, especialmente em regiões centrais. Custos com transporte, alimentação e lazer também pesam no dia a dia.
Arquivo/Agência Brasil
RIO DE JANEIRO (RJ) - A combinação de turismo, localização e áreas valorizadas encarece o custo de vida. Bairros próximos ao mar têm aluguéis elevados e serviços mais caros. Lazer e alimentação também acompanham esse padrão mais alto.