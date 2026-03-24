Comunidade cria curioso “Condomínio das Corujas” em bairro de Rondônia
Por Flipar
Segundo o g1, trabalhadores encontraram um ninho com filhotes no local onde seria colocado entulho. A aposentada Maria José Lima, moradora antiga da região, pediu cuidado com as aves. "Eu falei para eles tomarem cuidado com as minhas corujas, para não tampar o buraquinho delas", contou.
Reprodução de vídeo / Globo
Com isso, a comunidade decidiu preservar o espaço e construiu pequenas casinhas para protegê las da chuva. Hoje, cerca de seis corujas vivem ali e o local virou atração para quem passa pela área.
Reprodução de vídeo / Globo
Corujas, aliás, são aves que despertam curiosidade e fascínio no imaginário popular. Misteriosas e associadas a diferentes simbolismos culturais, chamam atenção por seus hábitos noturnos, aparência marcante e importância ecológica.
Imagem de Mark Jordahl por Pixabay
A coruja é uma ave de rapina noturna pertencente à ordem Strigiformes. Elas são encontradas em uma variedade de habitats em todo o mundo, com exceção das regiões polares e algumas ilhas remotas. E existem mais de 200 espécies de corujas!
Reprodução / Hospital de Animais Silvestres e Exóticos @_silvestres
Algumas espécies, como a coruja-de-orelha-grande, são encontradas até em ambientes urbanos. As corujas são predadoras e alimentam-se de uma variedade de animais, incluindo roedores, aves, répteis, anfíbios e insetos.
Ton W por Pixabay
Além de suas habilidades de caça noturna, as corujas são conhecidas por seus hábitos solitários e por serem territorialistas. Elas também têm um voo silencioso devido à estrutura especial de suas penas, o que as torna predadores eficientes.