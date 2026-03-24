Influência francesa e principal centro econômico do Vietnã: conheça Ho Chi Minh, a antiga Saigon
Por Flipar
Antes de 1975, a cidade era a capital do Vietnã do Sul durante a Guerra do Vietnã e passou a receber o nome atual após a reunificação nacional, em homenagem ao líder revolucionário Ho Chi Minh.
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Hoje, a cidade abriga mais de 14 milhões de habitantes e apresenta um crescimento acelerado, se consolidando como uma das metrópoles mais dinâmicas do Sudeste Asiático.
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O cotidiano é marcado pelo intenso fluxo de motocicletas, símbolo do ritmo urbano local, por uma economia diversificada e arquitetura que conta a história de sua ocupação e resistência.
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O Distrito 1, por exemplo, é conhecido por preservar joias do período colonial francês, como a Catedral de Notre-Dame de Saigon e a Agência Central de Correios, projetada pelo engenheiro francês Gustave Eiffel.
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Outros de seus principais marcos são o Palácio da Reunificação, símbolo do fim da guerra e da reunificação do país, a Câmara Municipal e o Teatro Municipal, também conhecido como Ópera.
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O tradicional Ben Thanh Market concentra comércio popular e gastronomia típica, enquanto a Nguyen Hue Boulevard representa o lado moderno e vibrante da vida noturna e cultural de Ho Chi Minh.
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Arranha-céus modernos como a Bitexco Financial Tower, o Palácio da Independência e o Landmark 81 ? o edifício mais alto do Vietnã ? contribuem para simbolizar a ascensão econômica vietnamita.
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O Museu dos Vestígios da Guerra e o Museu de História da Cidade de Ho Chi Minh são pontos turísticos feitos para preservar o passado recente do país e são dois dos lugares mais procurados pelos visitantes estrangeiros.
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Apesar da modernização, a cidade até hoje preserva templos tradicionais, bairros históricos e avenidas marcadas pela influência francesa do período colonial, que ocorreu entre meados do século 19 e 1954.