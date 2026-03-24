Devoção aos orixás: saiba as diferenças entre Umbanda e Candomblé
Por Flipar
O Candomblé possui uma estrutura mais rígida e tradicional, com ritos específicos para iniciação, oferendas, cantos e danças para cada orixá. O culto é feito em terreiros, onde os orixás se manifestam nos médiuns por meio da incorporação.
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O Dia Nacional da Umbanda é festejado anualmente em 15 de novembro, desde 2012, quando a data foi instituída pela Lei Federal nº 12.644. O 15 de novembro foi escolhido por ser o dia em que o espírito do caboclo das Sete Encruzilhadas, em 1908, teria se manifestado no jovem médium Zélio Fernandino de Morais, anunciando que uma nova religião deveria ser fundada no Brasil.
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O Dia Nacional das Tradições Africanas e Nações do Candomblé é comemorado no dia 21 de março. A data foi estabelecida pela Lei Federal n° 14.519/23.
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"Umbanda" significa "curandeiro" no idioma Kimbundo, uma das línguas de Angola (onde o português é oficial, mas grande parte da população mantém os idiomas bantos). Já a palavra candomblé, no quimbundo e no quicongo, faladas em Angola e no Congo, significa "dança com atabaques" ou "ritual religioso com música e dança".
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O Candomblé usa cantos em línguas africanas (iorubá, quimbundo, etc.), acompanhados de atabaques A Umbanda usa pontos cantados em português e, às vezes, instrumentos mais simples, como palmas e atabaques.
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A mitologia iorubá diz que Olodumaré (ou Olorum) criou o mundo e deu aos orixás a tarefa de governá-lo. Como Deus Supremo, ele não aceita oferendas.
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Segundo a tradição, diferentemente de Olodumaré, os orixás gostam de receber oferendas. Alimentos, bebidas, velas, flores, pratos preparados conforme a "preferência" do orixá.
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Oxalá é o pai, que espalha a fé pelo mundo. Representado como Oxaguiã (jovem) e Oxulafã (velho). Usa um oparoxó (cajado com adornos). Seu elemento é o ar. Recebe, entre outras oferendas, velas brancas, xinxim de galinha, peixes de água doce.
Olivio Cerqueira
Iemanjá é a deusa dos mares e oceanos. Tem a água como elemento. Mãe dos orixás, símbolo da maternidade. Tem eapada, leque e espelho. Algumas oferendas: feijoada e inhame.
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Oxum é o orixá do amor e da fraternidade. A água é seu elemento. Tem como símbolo o abebê, um leque espelhado. Algumas oferendas: essências de rosa, champanhe, peixes de água doce e velas brancas, azuis ou amarelas.
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Xangô é o orixá da justiça. Deus do trovão. O fogo é seu elemento. Carrega um machado de duas pontas. Algumas oferendas: velas brancas, vermelhas ou marrons. Cerveja escura e vinho. Quiabo, camarão e dendê.
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Iansã é a deusa dos ventos e das tempestades. Controla os raios e carrega uma espada. E tem o fogo como elemento. Algumas oferendas: milho, arroz, feijão e acarajé.
Site Terreiro de Umbanda
Obaluaiê (ou Omulu) é o Deus da peste. Médico dos pobres. Seu elemento é a terra. Carrega um xaxará, feixe de palha com búzios. Algumas oferendas: velas brancas, vinho rosé, coco, farofa, mel e pipoca.
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Oxóssi é o Deus da caça. As florestas são o seu elemento. Padroeiro da sabedoria. Retratado com rabo de cavalo e chifre de boi. Algumas oferendas: peixe e milho.
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Nanã é a Deusa da Lama e do fundo dos rios, a orixá mais velha. Regente da razão humana. Seu elemento é a terra. Carrega um ibiri, um cetro de palha com búzios. Algumas oferendas: milho, arroz, feijão, mel e dendê
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Ossaim é o Deus das folhas e ervas medicinais. Tem as matas como elemento.Usa um colar branco e verde. Seu símbolo é uma lança com pássaros e feixe de folhas. Algumas oferendas: feijão, arroz, milho vermelho e farofa
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Oxumaré é o senhor da chuva e do arco-íris.Transporta a água entre o céu e a terra. Usa colar amarelo e verde. E tem como símbolo uma cobra de metal. Seu elemento é a água. Algumas oferendas: milho, acarajé, coco e ovos.
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Exu é o orixá da comunicação. Mensageiro entre as divindades e os seres humanos. Guardião dos templos e das casas. Vigia ligado às encruzilhadas. Seu elemento é o fogo. Leva um ogó, instrumento de formato fálico com búzios, símbolo da vida. Também representado com um tridente, símbolo do poder e do universo. Algumas oferendas: mel, farinha e cachaça.